El Liverpool rechaza obtener un enorme beneficio con un traspaso
Según TEAMtalk, el Liverpool no se planteará vender a Ngumoha bajo ninguna circunstancia, aunque su venta le reportaría un enorme beneficio respecto a los 2,8 millones de libras que pagó inicialmente como cantidad fija. El entrenador Andoni Iraola le ha dado un papel más importante en la plantilla esta temporada y el atacante de 18 años ya ha participado en 13 de los 15 partidos del club en todas las competiciones. El Bayern no logró fichar al joven el verano pasado y acabó incorporando en su lugar al versátil delantero Ismael Saibari.
El campeón alemán mantiene su interés por el extremo
El periodista alemán Christian Falk explicó que el Bayern sigue en contacto con el entorno del jugador tras no lograr ficharlo el verano pasado: «Como sabemos, el Bayern ha buscado con mucho empeño opciones para la banda izquierda. Hablamos de Bradley Barcola, con quien estuvieron en contacto [el verano pasado], y también estuvieron en contacto con la joven promesa del Liverpool [Ngumoha].
«Hubo conversaciones, su hermano habló con el FC Bayern, pero era una situación complicada para el Bayern de Múnich. No estaba claro si el Liverpool lo vendería o no. El precio no habría sido extremadamente alto. Así que, como veis, quienes toman las decisiones en el club creen que sería una gran opción para el Bayern de Múnich, por eso Ngumoha sigue en la lista de candidatos del Bayern. Al final, tuvieron que decantarse por Ismael Saibari.
«Lo de Rio habría sido complicado, así que optaron por cerrar el fichaje que, de los dos, era comparativamente más sencillo. Sin embargo, el Bayern sigue en conversaciones con el entorno de Ngumoha y podría ser una opción para el verano».
La directiva de Anfield se mantiene firme
Aunque las especulaciones de las últimas 48 horas apuntan a que el campeón alemán está dispuesto a poner a prueba la firmeza del Liverpool con una oferta cuantiosa, los responsables del club de Merseyside insisten en que el adolescente no está en venta.
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El informador de TEAMtalk Fraser Fletcher explicó este viernes la firme postura del club de la Premier League: «Fuentes del Liverpool han dejado claro que el club no tiene intención de vender al prometedor adolescente Rio Ngumoha, pese a su vinculación con el Bayern de Múnich y al seguimiento de otros grandes clubes europeos.
«Fuentes cercanas al club insisten en que el jugador de 18 años está muy bien valorado en Anfield y se le considera un talento excepcional, capaz de convertirse en un futbolista clave para el Liverpool y en uno de los mejores de Europa».
La mejora de contrato podría cerrarse pronto
En lugar de estudiar las propuestas de clubes extranjeros interesados, el Liverpool avanza en sus planes para asegurar la continuidad de Ngumoha con un nuevo y lucrativo contrato que refleje su creciente importancia a las órdenes de Iraola. Las conversaciones entre los responsables del club y los representantes del extremo ya han registrado avances positivos. Fuentes indican que el acuerdo definitivo para asegurar su futuro a largo plazo en Anfield podría cerrarse ya durante el próximo parón internacional de noviembre.