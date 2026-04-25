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Football - FA Premier League - Liverpool FC v Crystal Palace FC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, April 25, 2026: Liverpool s Andy Robertson celebrates with team-mate Curtis Jones (R) after scoring the second goal during the FA Premier League match between Liverpool FC and Crystal Palace FC at Anfield. (Photo by David Rawcliffe Propaganda) LIVERPOOL Anfield MERSEYSIDE ENGLAND Copyright: xDavidxRawcliffex P2026-04-25-Liverpool_Crystal_Palace-72Imago
Jeroen van Poppel

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El Liverpool tiene casi asegurada su clasificación para la Champions; indignación en Anfield por un gol en contra absurdo

Liverpool vs Crystal Palace
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El Liverpool venció 3-1 al Crystal Palace el sábado. Dominó gran parte del encuentro, sufrió un gol en contra y sobrevivió a un final tenso, hasta que sentenció en el descuento. Los goles de Isak, Robertson y Wirtz le dieron los tres puntos. Los Reds se mantienen cuartos en la Premier y casi aseguran su plaza en la Liga de Campeones.

Slot apostó por Cody Gakpo y Mohamed Salah en las bandas, mientras que Ryan Gravenberch y Jeremie Frimpong salieron desde el banquillo. Virgil van Dijk fue titular, como de costumbre, y Alexander Isak actuó como delantero.

El encuentro comenzó con intensidad en Anfield: Van Dijk y Salah avisaron temprano, y el Liverpool se salvó cuando Brennan Johnson falló una clara ocasión.

A mitad de la primera parte se señaló un penalti a favor del Liverpool por una supuesta falta sobre Salah, pero el VAR lo anuló, frustrando a Slot. Poco después, los aficionados protestaron por el precio de las entradas.

A los 35 minutos, Isak aprovechó el caos en el área y, de media volea, batió a Dean Henderson. Cinco minutos después, Robertson aumentó la ventaja con un contraataque rápido. Así, el Liverpool llegó al descanso con una cómoda ventaja pese a su juego impreciso.

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En la segunda parte el partido siguió irregular y el Crystal Palace creó peligro al contraataque. El portero del Liverpool, Frederick Woodman, mantuvo a su equipo en el partido con varias paradas brillantes.

En el 71’, tras una parada de Woodman, el árbitro dejó seguir el juego y Daniel Muñoz marcó a puerta vacía: 2-1. La decisión enfureció a la grada y dejó atónito al Liverpool.

En el 84, Strand Larsen acertó el poste y el balón se marchó fuera.

Ya en el descuento, una jugada de Mac Allister dejó a Wirtz frente al arco; su media volea, tras tocar el poste, sentenció: 3-1.

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