El Liverpool tendrá que pagar 100 millones de euros por el sucesor ideal de Virgil van Dijk

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El Liverpool piensa en Luka Vuskovic como sucesor de Virgil van Dijk, según ha informado Florian Plettenberg, periodista especializado en fichajes de Sky Sports Germany. Sin embargo, el Brighton & Hove Albion pide una suma millonaria por el defensa central.

Van Dijk cumplirá 36 años el próximo verano. El contrato del capitán de la selección de Países Bajos con el Liverpool también vence entonces. Aún está por ver si renovará.

La semana pasada, tras el partido entre el Liverpool y el Crystal Palace, habló sobre su situación contractual. El defensa está tranquilo y espera con calma cómo se desarrollan los acontecimientos.

Renueve o no Van Dijk, el Liverpool ya trabaja entre bastidores para encontrarle un sustituto a la altura. Vuskovic, defensa del Brighton, es considerado el candidato ideal.

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El Tottenham Hotspur fichó al croata del Hajduk Split en 2025 por once millones de euros. El club londinense decidió cederlo de inmediato al Hamburger SV.

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En Alemania se convirtió en un jugador clave y disputó 28 partidos en la Bundesliga. Marcó seis goles para el club.

A su regreso a Inglaterra, los Spurs lo vendieron de inmediato al Brighton, que pagó 54 millones de euros por él y le ofreció un contrato hasta mediados de 2031.

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Gracias a ese contrato de larga duración, el club puede pedir lo que quiera por el gran talento. Según Plettenberg, su precio ya supera los cien millones de euros.