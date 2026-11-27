Compartir Sigue a GOAL en Google

El Liverpool se ha sumado al Manchester United en la carrera por Lewis Hall, lateral izquierdo del Newcastle United, según las informaciones. Cualquier operación exigiría una cifra récord mundial para un lateral, superior a 66 millones de libras (79 millones de euros/86 millones de dólares). Ambos rivales de la Premier League siguen de cerca la situación del internacional inglés de cara a futuros mercados de fichajes.

Anuncios

El Liverpool pregunta por la situación de Hall

Según TEAMtalk, el Liverpool ha realizado consultas para mantenerse informado si surge alguna oportunidad en Newcastle. El jugador, de 22 años, fue vinculado con fuerza a un traspaso millonario al Manchester United durante el verano, antes de renovar en septiembre con el club del que es aficionado desde niño hasta 2031. El Newcastle, sin embargo, insiste en que su valioso jugador no está en venta bajo ningún concepto.

El United mantiene su interés en reforzar la defensa

No haber logrado su fichaje anteriormente apenas ha reducido la admiración del United por el exjugador de la cantera del Chelsea. Mauricio Pochettino, nuevo entrenador del equipo de Old Trafford, está decidido a renovar una defensa vulnerable, una prioridad que quedó especialmente clara tras la contundente derrota por 4-0 del pasado domingo en Anfield . Por ello, el club sigue buscando refuerzos defensivos de primer nivel .

Hall, mientras tanto, se ha consolidado como una pieza fundamental del equipo de Matthias Jaissle en St James' Park y sigue brillando a nivel internacional a las órdenes del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. La información señala que su rápida progresión es precisamente la razón por la que el Newcastle está decidido a rechazar cualquier acercamiento externo, salvo que llegue una oferta sin precedentes.

El Liverpool estudia una mejora respecto a Kerkez

La entrada del Liverpool en la puja abre la puerta a una posible disputa por el fichaje entre los dos grandes rivales del fútbol inglés. En Anfield, los responsables de fichajes estarían preocupados por la falta de progresión de Milos Kerkez desde que el internacional húngaro llegó a Liverpool procedente del Bournemouth en una operación de 40 millones de libras en 2025.

Anuncios Anuncios

Aunque el jugador de 23 años disputó los 90 minutos de la contundente victoria del domingo sobre el United, su regularidad y evolución han llevado a la directiva a estudiar mejoras a largo plazo para el lateral izquierdo. Por su condición de jugador formado en Inglaterra, su experiencia contrastada en la Premier League y su reputación como uno de los mejores de su generación, Hall se ha convertido en el objetivo soñado del Liverpool, por delante de Daniel Svensson, del Borussia Dortmund.

Se perfila una disputa por su fichaje en verano

Por ahora, hay pocos indicios de que vaya a presentarse una oferta formal en enero. Una disputa seria entre el Liverpool y el United parece mucho más probable el próximo verano. De momento, Hall seguirá centrado en ayudar al Newcastle a progresar a las órdenes de Jaissle y en afianzar su puesto en la selección inglesa de Tuchel. Ambos rivales de la Premier League seguirán de cerca su evolución durante los próximos meses antes de decidir si ponen a prueba la firmeza del Newcastle.