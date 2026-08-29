Bradley Barcola podrá considerarse jugador del Liverpool en cuestión de días. El gran club inglés está dispuesto a realizar un pago adicional llamativo en las negociaciones por el extremo del Paris Saint-Germain. Según el periodista Ben Jacobs, el Liverpool asumirá una cantidad de cinco millones de euros que normalmente paga el club vendedor.

En las negociaciones por el traspaso participaron varios directivos importantes de los Reds. Jacobs informa de que Mike Gordon (presidente de Fenway Sports Group, propietario del Liverpool), Billy Hogan (CEO del Liverpool) y Richard Hughes (director deportivo) han desempeñado un papel en las conversaciones por el atacante del Paris Saint-Germain.

Gordon ya habría alcanzado el jueves por la noche un acuerdo con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sobre el pago adicional. Según Jacobs, el Liverpool pagará otros cinco millones de euros a Olympique Lyon, el antiguo club de Barcola, además de la cantidad del traspaso.

Ese pago está relacionado con la llamada contribución de solidaridad. En ese caso, una parte del importe del traspaso suele repartirse entre los clubes que formaron a un jugador entre los 12 y los 23 años. En el caso de Barcola, el Lyon es el club que se beneficia de ello.

Lo más llamativo es, sobre todo, que el Liverpool asuma ese coste. Según Jacobs, la contribución de solidaridad suele ser pagada por el club vendedor, pero el Liverpool ha decidido abonar él mismo esa cantidad. Con ello, el club inglés adoptó una postura llamativamente flexible durante las negociaciones.

Barcola completó gran parte de su formación en el Lyon y fue allí donde finalmente irrumpió en el primer equipo. En enero de 2024, el atacante francés dio el salto al Paris Saint-Germain, donde siguió desarrollándose hasta convertirse en uno de los mejores extremos de Europa.

Jacobs informó el sábado por la mañana de que el Liverpool va a pagar una cantidad de 123 millones de euros, que mediante bonus aún puede elevarse hasta 144 millones. Se espera una confirmación oficial del acuerdo en los próximos días.



