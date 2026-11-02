El Liverpool prepara un plan para el contrato de Virgil van Dijk y toma una decisión sobre el futuro de su capitán en Anfield

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Según diversas informaciones, el Liverpool estudia una nueva renovación de contrato para su capitán, Virgil van Dijk, cuyo acuerdo actual está cerca de expirar. El club quiere conservar su gran capacidad de liderazgo mientras negocia el fichaje definitivo de Ronald Araujo, cedido por el Barcelona.

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Conversaciones para renovar el contrato en el horizonte

El Liverpool estudia la posibilidad de ampliar el contrato de Van Dijk en Anfield, según TEAMtalk. El contrato actual del capitán expira al final de la temporada, lo que ha dado pie a conversaciones internas sobre su futuro.

Pese a cumplir 35 años, el veterano defensa neerlandés sigue siendo una pieza fundamental del primer equipo. Ha disputado todos los minutos de la campaña del Liverpool en la Premier League esta temporada.

El Liverpool valora enormemente su importancia para el equipo y quiere hacerle saber que desea que continúe. Según las informaciones, entre las fórmulas que se estudian figura una ampliación de 12 meses con opciones adicionales.

Iraola, impresionado por el capitán

La extraordinaria regularidad de Van Dijk dentro y fuera del campo ha impresionado mucho a Andoni Iraola. El entrenador está muy satisfecho con lo que el legendario central aporta al vestuario.

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Sin embargo, cerrar un acuerdo podría requerir finalmente una concesión económica. Como uno de los defensas mejor pagados del fútbol europeo, Van Dijk quizá tenga que aceptar una reducción salarial para firmar un nuevo contrato.

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Según la misma información, tanto el club como el jugador están totalmente abiertos a distintas fórmulas para el acuerdo definitivo. Ambas partes desean prolongar una notable etapa de 10 temporadas y 387 partidos.

Un referente para la próxima generación

El club valora enormemente la capacidad única de Van Dijk para orientar a los miembros más jóvenes de la plantilla. Promesas como Jeremy Jacquet y Giovanni Leoni se benefician directamente de la experiencia al más alto nivel y de la exigencia del capitán.

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Aunque mantener a su capitán es crucial, el Liverpool también intenta resolver otras cuestiones en defensa. Ya hay negociaciones en marcha con el Barcelona para fichar definitivamente al cedido Araujo.

TEAMtalk apunta que el precio final por Araujo podría incluso ser inferior al pactado inicialmente. Por otro lado, el club estudia una posible ampliación del contrato de Joe Gomez, aunque su extenso historial de lesiones sigue siendo un factor importante en las conversaciones.

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La mirada puesta en el futuro

Por ahora, el futuro de Van Dijk no se considera un motivo de preocupación inmediato en Anfield. Fuentes indican que el club comenzará oficialmente a evaluar en profundidad su situación contractual con la llegada de 2027.

Ambas partes mantienen la calma ante la situación actual y siguen dialogando. Una ampliación a corto plazo parece una posibilidad muy real a medida que se acerca el nuevo año.