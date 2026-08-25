El Liverpool pone una condición para aprobar el traspaso de Gakpo al City

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, reveló las últimas novedades sobre el interés en Cody Gakpo, estrella del Liverpool, para incorporarse al Manchester City durante el actual mercado de fichajes de verano.

Romano señaló, en su canal de "YouTube": "El Manchester City ha realizado un contacto directo y una reunión con los agentes de Cody Gakpo. ¿Y cuál es la situación de la operación?".

Y añadió: "En primer lugar, el Tottenham tiene un acuerdo con Gakpo sobre las condiciones personales del contrato, un acuerdo verbal desde julio. Esto no significa que el jugador pida marcharse del Liverpool, pues está muy feliz allí, pero por parte de los Spurs, el acuerdo económico sobre las condiciones personales estará listo si los dos clubes llegan a un entendimiento".

Y continuó: "El Manchester City ha entrado en la carrera por Gakpo. También ha mantenido una reunión y ha comenzado a discutir las cifras del contrato, por lo que el City está dispuesto a competir con el Tottenham por la operación".

Y prosiguió: "Pero no olviden que el Liverpool no dará luz verde a la salida de Gakpo durante los últimos días del mercado de fichajes de verano a menos que consiga incorporar a dos extremos".

Y agregó: "La máxima prioridad es Bradley Barcola, y esa operación sigue completamente en pie, y después el Liverpool firmará a otro extremo. El club ha mantenido durante estos días conversaciones sobre dos ofertas por Yankuba Minteh, y sigue hablando con su agente, y también hay alternativas".

Y concluyó: "El Liverpool trabaja en incorporar a dos extremos. Y si llegan dos extremos, Gakpo podrá marcharse al Manchester City o al Tottenham. Veremos qué ocurre".



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