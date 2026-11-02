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El Liverpool estudia, por sorpresa, la posibilidad de traer de vuelta a Trent Alexander-Arnold a Anfield tras una etapa difícil para el defensa en el Real Madrid. El internacional inglés no ha logrado tener continuidad a las órdenes de Jose Mourinho, lo que ha alimentado los rumores sobre un posible regreso a la Premier League ya en enero.

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El Liverpool estudia una sorprendente cesión para recuperar a Alexander-Arnold

Según el medio español Cadena SER, el Liverpool se plantea presentar una audaz oferta de cesión para llevar de vuelta a Alexander-Arnold a Anfield este invierno. El jugador, de 28 años, ha tenido dificultades para disponer de minutos desde que fichó por el Real Madrid en 2025 por un precio reducido de 8,5 millones de libras.

Actualmente es la tercera opción de Mourinho en el lateral derecho. En el reciente duelo del Madrid contra el Barcelona, que terminó 2-1, se quedó en el banquillo junto a Denzel Dumfries, mientras que el centrocampista Federico Valverde fue el elegido para jugar. Alexander-Arnold solo ha disputado siete partidos y ha dado una asistencia esta temporada, y el Chelsea también habría mostrado interés en el internacional inglés, que suma 36 partidos con su selección. Sin embargo, cualquier salida temporal probablemente requeriría una cláusula de compra obligatoria, ya que el Madrid quiere obtener un beneficio por un jugador cuyo valor de mercado se ha disparado hasta los 51 millones de libras.

Mourinho elogia la calidad técnica de Alexander-Arnold

Pese a su papel secundario en el Bernabéu, Alexander-Arnold tuvo una oportunidad poco habitual en la victoria por 3-0 del domingo ante el Racing Santander. Mourinho explicó que la capacidad del lateral derecho para jugar el balón era justo lo que necesitaba su equipo para superar al rival.

«Di entrada a Trent, que llevaba un tiempo sin jugar partidos, porque vi que su calidad técnica nos ayudaría a sacar el balón», reveló el técnico portugués después del encuentro.

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Mourinho quedó muy impresionado con el rendimiento del defensa en su regreso a la competición y añadió: «Pese a haber pasado un tiempo sin jugar partidos, ofreció una actuación excelente y equilibrada. Estoy muy contento y creo que los jugadores sienten que atravesamos un buen momento».

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El Real Madrid mira al futuro

Aunque Marca apunta que Alexander-Arnold no está intentando forzar su salida de la capital española, sus perspectivas a largo plazo a las órdenes de Mourinho siguen siendo sombrías. El conjunto español ya estudia posibles refuerzos y Pedro Porro, del Tottenham, se perfila como un objetivo prioritario, aunque tendrá una fuerte competencia del Barcelona.

Con el defensa ya a sus 28 años, la directiva del Madrid considera, según las informaciones, que no tiene futuro a largo plazo en el club más allá de enero de 2027. Un regreso definitivo a la Premier League podría acabar beneficiando a todas las partes, siempre que las condiciones económicas se ajusten a la valoración del Madrid.

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Se acerca un mercado de enero decisivo para todas las partes

Alexander-Arnold debe aprovechar su buena actuación ante el Racing Santander para hacerse un hueco en el once habitual de Mourinho. Sin embargo, con la apertura del mercado de fichajes de enero cada vez más cerca, tanto el Liverpool como el Chelsea seguirán de cerca su situación. Si sigue teniendo pocos minutos en España, su regreso al fútbol inglés podría concretarse pronto.