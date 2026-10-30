¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Liverpool planea un fichaje impresionante procedente del Real Madrid

Real Madrid
T. Alexander-Arnold
Premier League
Primera División
Liverpool
España
Inglaterra

¿Se concretará?

Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

El Liverpool planea recuperar los servicios de su exdefensa Trent Alexander-Arnold, después de que el club inglés iniciara contactos con los representantes del jugador para estudiar la posibilidad de devolverlo a "Anfield" durante el próximo mercado invernal, en vista de la disminución de su participación con el Real Madrid y su salida de los planes del once titular del entrenador José Mourinho.

La emisora española "SER Deportivos" señaló que el Liverpool ya se ha puesto en contacto con los representantes del lateral inglés, y estudia la posibilidad de ficharlo en calidad de cedido el próximo enero, aprovechando su difícil situación dentro del conjunto blanco, con el que ya no dispone de oportunidades de participación regulares.

Alexander-Arnold, de 28 años, atraviesa una etapa complicada desde su llegada al Real Madrid, ya que solo ha sido titular en 4 de los 13 partidos disponibles, además de haberse convertido en la tercera opción en la posición de lateral derecho, por detrás de Federico Valverde y del neerlandés Denzel Dumfries, recién incorporado al equipo.

Mourinho prefirió apostar por Valverde en la posición de lateral derecho, incluso durante el enfrentamiento ante el Barcelona que terminó con victoria del Real Madrid por 2-1, lo que refleja el descenso del protagonismo del defensa inglés en los planes del entrenador portugués, pese a las grandes esperanzas que acompañaron su fichaje por el club español.

Próximos partidos
SAN

SAN

Primera División

01 nov 2026

RMA

RMA

LIV

LIV

Premier League

01 nov 2026

ARS

ARS

El nombre de Alexander-Arnold ya se había vinculado anteriormente con un posible traspaso al Arsenal, al Chelsea y al Manchester City, pero fuentes cercanas al jugador desmintieron las informaciones que hablaban de su intención de abandonar el Real Madrid.

El salario del jugador representa uno de los posibles obstáculos para completar la operación, ya que percibe cerca de 16,7 millones de euros anuales, además de su estrecha relación con su compatriota Jude Bellingham, en un momento en el que las informaciones apuntan a que el Real Madrid no desea cerrar ninguna operación que pueda afectar a la estabilidad del centrocampista inglés o a su trayectoria con el equipo.

Por su parte, el Liverpool afronta una crisis en la posición de lateral derecho, con el regreso de Conor Bradley de una operación de rodilla y la ausencia de Jeremie Frimpong de los terrenos de juego por una lesión muscular, lo que lleva al club a seguir de cerca la situación de su exjugador, que abandonó Anfield en un ambiente controvertido.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google