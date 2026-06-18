El Liverpool ofrece 100 millones de euros por un jugador que disputa el Mundial

Liverpool ofreció 100 millones de euros por Yan Diomande, según Sky Deutschland y Fabrizio Romano. RB Leipzig lo rechazó.

El jugador lleva tiempo vinculado al Liverpool, que ahora ha formalizado su primera oferta.

La propuesta incluye 90 millones fijos y 10 en variables.

De haberlo aceptado, Diomande habría sido el tercer fichaje más caro del club, por detrás de Alexander Isak (145 M€) y Florian Wirtz (125 M€).

El Leipzig pide unos 120 millones y espera que otros clubes, como el París Saint-Germain, se sumen a la puja por el internacional marfileño, que disputa el Mundial.

Se espera que el Liverpool presente pronto una segunda oferta. El club, dirigido por Andoni Iraola, ya conoce las condiciones personales de Diomande y no prevé obstáculos.

El Leipzig lo fichó el año pasado por 20 millones de euros al Leganés. Desde entonces, el extremo ha jugado 36 partidos, con 13 goles y 10 asistencias.