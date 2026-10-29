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El Liverpool ha entablado nuevas conversaciones con los representantes de Lamine Camara, organizador de juego del Mónaco, para reforzar su centro del campo en el próximo mercado de fichajes de invierno. El club de Merseyside se ha situado en cabeza de la carrera después de que el Chelsea, su rival en Inglaterra, enfriara su interés por Camara para centrarse en Alex Scott, talento del Bournemouth.

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Los responsables del Liverpool inician nuevas conversaciones

Según The Sun, el Liverpool se ha puesto en contacto con el entorno del internacional senegalés de 22 años para mantenerse al tanto de su disponibilidad de cara al nuevo año. Aunque el fichaje del dinámico centrocampista por el Chelsea se frustró al final del mercado de verano, las negociaciones para su llegada a Anfield avanzan ahora entre bastidores. Mientras tanto, el Chelsea ha centrado sus esfuerzos de contratación en Scott, jugador del Bournemouth.

El entrenador del Mónaco elogia su incansable despliegue físico

Lejos de permitir que su frustrado traspaso a Inglaterra afectara a su rendimiento, el joven ha sido titular en 10 de los 12 partidos del Mónaco esta temporada y ha aportado dos goles y una asistencia para ayudar a su equipo a ascender al cuarto puesto de la Ligue 1. Su profesionalidad, capacidad atlética y fortaleza tras un verano frustrante han impresionado a los ojeadores del Liverpool, que creen que está perfectamente preparado para las exigencias físicas del fútbol inglés.

Al elogiar la actuación y la ética de trabajo del centrocampista en una entrevista reciente con L'Equipe, el entrenador del Mónaco, Filipe Luis, declaró: «Dentro de veinte años, puede que veamos a muchos jugadores como él. Puede correr un maratón y jugar noventa minutos sin bajar nunca el ritmo mientras juega al fútbol. Encarna el futuro de este deporte».

Los senegaleses brillan en Inglaterra

Aunque todavía no está garantizado que se alcance un acuerdo a mitad de temporada, Camara ha seguido de cerca las actuaciones de sus compañeros de selección en la Premier League, entre ellos su amigo íntimo Nicolas Jackson y el prometedor Ibrahim Mbaye.

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Ambos jugadores destacaron cuando el Aston Villa puso fin al pleno de victorias del Manchester City en el inicio de la temporada liguera, con un doblete de Jackson y una asistencia de Mbaye.

Su compatriota Iliman Ndiaye también dio una asistencia en el gol del honor del City en ese mismo partido. Después, los tres compartieron una foto de celebración en el grupo de WhatsApp de la selección de Senegal, según el mismo artículo de The Sun, lo que avivó aún más el deseo del centrocampista del Mónaco de ponerse a prueba en Inglaterra.

Un traspaso en invierno exige concesiones mutuas

Completar el traspaso en enero sigue siendo una posibilidad, aunque alcanzar un acuerdo a mitad de temporada requerirá concesiones económicas y contractuales por parte del Liverpool, el Mónaco y el propio jugador. Si el club de la Ligue 1 se resiste a venderlo en invierno mientras busca clasificarse para la Champions League, el Liverpool está bien situado para retomar la operación el próximo verano. En cualquier caso, Camara parece destinado a reunirse pronto con sus compañeros de selección en la Premier League.