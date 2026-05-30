El Liverpool emite un comunicado a toda prisa tras el despido de Arne Slot

El Liverpool destituyó este sábado a Arne Slot como entrenador, confirmó el club inglés tras los rumores de Fabrizio Romano. En un breve comunicado, agradeció su trabajo en las dos últimas temporadas.

«Ha sido una decisión difícil. La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido grande, valiosa y, sobre todo, exitosa».

«Su éxito se basa en su ética de trabajo, dedicación y experiencia, que lo consolidan como un entrenador de primer nivel. Desde el primer encuentro, quedó claro que no solo acepta la responsabilidad, sino que la abraza».

«Su liderazgo nos llevó al título de la Premier League y, aunque la temporada pasada fue exigente, siempre aceptó el reto. Hemos decidido, de común acuerdo, que es momento de un cambio para seguir creciendo. No ha sido una decisión fácil».

«Agradecemos a Arne por su contribución histórica: nos dio el vigésimo título liguero en su primera temporada gracias a su gran trabajo diario».

También guió al club en uno de sus momentos más duros, tras la pérdida de Diogo, mostrando gran compasión. Le deseamos lo mejor en su carrera.

Su legado en el Liverpool es sólido y ganará importancia con los años. Sin embargo, creemos que el equipo necesita un nuevo rumbo para seguir creciendo. Esto no menosprecia su labor ni el respeto que le tenemos; simplemente buscamos un enfoque distinto».

«Arne se va con nuestro agradecimiento, un título de la Premier League en su palmarés y la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos en Anfield».