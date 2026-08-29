El excapitán sigue sin poder comprender a día de hoy que el Liverpool traspasara a Neco Williams al Nottingham Forest en el verano de 2022 por alrededor de 20 millones de euros. Gerrard, que el sábado ejerció como experto para TNT Sports en el duelo de la Premier League entre el Liverpool y el Nottingham, llegó incluso a deshacerse en elogios al ver la evolución del exjugador red. En su opinión, Williams encarna exactamente el tipo de futbolista que uno desea en un gran club.

"Este jugador entrena igual que juega. Llega cada mañana al entrenamiento y hace todo bien. Es extremadamente profesional y un auténtico ganador. Es muy agresivo, enormemente ambicioso y competitivo. Su talento ya lo conocíamos", elogió Gerrard. Trabajó de 2017 a 2018 como entrenador juvenil en el Liverpool y, por eso, conoce muy bien a Williams.

Steven Gerrard lamenta la pérdida de Neco Williams: "El Liverpool debería haberlo mantenido"

Desde el punto de vista de la leyenda del club, además, Williams ni mucho menos ha explotado ya todo su potencial. "Si unes su talento con todas esas cualidades, puedes jugar a este nivel en la Premier League y también asentarte de forma permanente en este nivel", explicó el exinternacional inglés.

La conclusión de Gerrard fue, en consecuencia, muy clara: "Para mí es un lateral sobresaliente. Y de verdad no lo digo por decir, y quiero disculparme con los aficionados del Nottingham Forest: en mi opinión, el Liverpool definitivamente debería haberlo mantenido".

Williams se formó en su día en la cantera de los Reds y en 2020 debutó con el primer equipo a las órdenes de Klopp. Sin embargo, debido a la gran competencia, el galés no logró consolidarse de forma permanente como titular en Anfield Road. En enero de 2022 fue cedido primero al FC Fulham, antes de que el Liverpool ejecutara definitivamente la separación pocos meses después.

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Neco Williams disputó 33 partidos con el Liverpool

En el Nottingham Forest, Williams encontró posteriormente un papel mucho más importante y se consolidó rápidamente como titular. En total, solo disputó 33 partidos oficiales con el Liverpool. Con el Forest alcanzó en 2026 las semifinales de la Europa League, pero allí no logró clasificarse para la final.

El sábado, finalmente, se produjo el reencuentro con su antiguo club: Williams estuvo sobre el campo con el Nottingham frente al Liverpool. En el otro lado actuó Milos Kerkez como lateral izquierdo de los Reds, aunque no tuvo un día sobresaliente.

Williams tiene contrato de larga duración con el Nottingham hasta 2029. Aun así, actualmente circulan rumores sobre una posible salida. El jugador de 25 años está siendo vinculado con el Tottenham Hotspur, pero no quiere saber nada de eso: "Me centro en el lugar en el que estoy hoy, y ese es el Forest. No puedo hacer más", dijo en TNT Sports.