El Liverpool deberá pagar al menos 130 millones de euros por el sucesor de Salah

Liverpool busca un sucesor para Mohamed Salah, quien deja el club tras nueve temporadas en Anfield. Según The Athletic, el quinto clasificado de la pasada Liga quiere fichar a un extremo que juega en la Bundesliga.

El club inglés ha contactado con el RB Leipzig para fichar a Yan Diomande, delantero marfileño de 19 años con contrato hasta 2030.

Según el medio, el Liverpool tiene ventaja para ficharlo y las exigencias del jugador no serían un obstáculo.

Sin embargo, Leipzig pide al menos 130 millones de euros y aún no se sabe si Liverpool los pagará. La temporada pasada invirtió casi 500 millones en fichajes sin éxito deportivo.

No obstante, no es el único interesado: PSG y Manchester City también lo siguen.

La pasada campaña marcó 13 goles y dio 10 asistencias en 36 partidos, contribuyendo al regreso del Leipzig a la Champions.