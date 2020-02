El Liverpool de Klopp, camino de ser un equipo de leyenda

¿Es el de Klopp el mejor equipo del mundo? Por números y sensaciones, desde luego. El resto está a años luz. La máquina “red” de Jürgen Klopp ha perdido 1 de sus últimos 60 encuentros en Premier League, con un balance demoledor de 91 puntos sobre los últimos 93 puntos posibles, con un total de 30 victorias y un empate en 31 partidos. Arrollador. ¿Es el Liverpool de Klopp el favorito número uno para ganar su primera Premier en 30 años y para volver a ganar la ? Desde luego. Con un portero de campanillas, una defensa espectacular, un bloque medio brutal y un ataque demoledor, Klopp ha diseñado un equipo programado para ganar a cualquier rival en cualquier escenario. Cerrojo atrás, letal arriba y mortal con espacios, el Liverpool no sólo está pulverizando todos los registros y récords del fútbol británico, sino que, desde hace meses, ya no compite contra otros rivales domésticos, sino que explora sus propios límites – si es que los tiene- y compite, de lleno, contra la historia.

Poderoso en defensa, incombustible en el medio del campo y puro vértigo en ataque, el ejército rojo de Klopp se pasea en , partido a partido y estadio por estadio, sembrando el pánico entre sus rivales. Dueño de un ritmo endiablado, de un sistema fabricado por y para el vértigo, el Liverpool es amo y señor de la Premier. Si tiene que defender, sabe. Si tiene que atacar, también. Y si tiene metros para correr, vuela. Y más allá de cualquier aspecto técnico-táctico y de cualquier consideración sobre sus jugadores – fichados a equipos de nivel medio, no top-, este Liverpool gobierna con puño de hierro gracias a una característica que le hace único: manda siempre en las áreas. En las dos. En la suya y en la ajena. Y lo hace con una contundencia brutal. No regala nada, concede muy poco, sobrevive siempre, compite mejor de lo que sobrevive y monta en cada contragolpe una guerra relámpago. En la portería tiene una póliza de seguros. En las alas, dos de los mejores laterales del mundo. En el centro de la zaga, imperial, se alza una bestia llamada Van Dijk. En el medio cuenta con un trío de titanes complementarios que conocen el oficio de las armas, con especial acento en Wijnaldum y Henderson, piezas que quizá no brillarían en otros contextos, pero que han nacido para competir. Y en ataque despliega alto voltaje: Firmino (un artista), Salah (un cuchillo) y Mane (una pantera en libertad), tan diferentes como complementarios, forman la tormenta perfecta de un equipo que juega de memoria y consigue hacer fácil lo que es realmente difícil. Ganar y gustar. Y lo hacen con un ritmo salvaje, casi rabioso, poseídos por un vértigo inexplicable y la personalidad de un entrenador genuino que transmite pureza y verdad.

Ese es su presente, pero el futuro parece que tendrá continuidad en el tiempo. El 75% de su plantilla tiene menos de 28 años, el entrenador destila una personalidad arrolladora y una voracidad sin igual, el club tiene músculo económico para contratar más talento y no dejar salir a sus figuras y su hinchada siente que su equipo va camino de instaurar no sólo una tiranía en Las Islas, sino una auténtica dinastía a nivel europeo. Su hegemonía, indiscutible en lo que va de esta temporada, amenaza con alargarse con el paso del tiempo. Uno tenido la suerte de poder ver al Milán de Sacchi, al Barça de Guardiola, al Madrid de la Quinta, al de los invencibles, al de Van Gaal o incluso al Barça de Cruyff. Todos, equipos de leyenda. Y todos, diferentes entre sí, incluso opuestos en sus estilos de juego, coinciden en un mismo punto: ser completos dominadores de su época, alcanzando el estatus de equipos legendarios. La pregunta del millón, visto lo visto, es sencilla ¿Es este Liverpool de Klopp uno de los mejores equipos de la historia del fútbol? El debate está ahí, la respuesta tiene dos letras y la palabra es una sola. En su camino se cruzará, dentro de 30 días, el Atleti de Simeone. Klopp ya dijo que el Cholo no estaría feliz con el emparejamiento, saltando de alegría en el salón de casa. Normal. Ahora falta saber si este todopoderoso Liverpool podrá destrozar al Atleti como ha hecho con el resto, con la suficiencia de un día más en la oficina, o si el equipo del Cholo – ahora muy lejos de su mejor versión-, será el de antes, ese equipo más duro que los clavos de un ataúd. Ardo en deseos de ver esa eliminatoria.

Rubén Uría