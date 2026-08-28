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El Liverpool, completamente superado de la nada en la pelea por el delantero del PSG

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Aston Villa se reforzará con Ibrahima Mbaye, según informa The Athletic. El extremo derecho dará el salto de Paris Saint-Germain a Birmingham por 55 millones de euros.

Villa seguía negociando con el AC Milan y Rafael Leão un posible traspaso del portugués, pero él ha elegido marcharse al Galatasaray.

Eso obligó a Villa a reaccionar rápido y se alcanzó un acuerdo por los servicios de Mbaye. El extremo, que apenas tiene dieciocho años, no solo estaba bien valorado en Birmingham. También el Liverpool estaba interesado.

Los Reds pensaban en una operación conjunta con Bradley Barcola. El club estaba negociando con el PSG el traspaso del dúo, pero ahora se queda sin él.

Mbaye es un producto de la cantera del PSG. A sus dieciocho años ya suma quince internacionalidades con Senegal. En ellas marcó cuatro veces.

El extremo derecho disputó 42 partidos con el primer equipo del PSG. Marcó cuatro goles para el gigante francés y también repartió cuatro asistencias.

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