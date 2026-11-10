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El Liverpool ha identificado al portero del Brighton & Hove Albion Bart Verbruggen como uno de sus principales objetivos de fichaje, mientras los dirigentes de Anfield se preparan para la eventual salida de Alisson Becker, su guardameta titular desde hace años. Además del internacional neerlandés de 24 años, el club de Merseyside también sigue al portero del Aston Villa Zion Suzuki como posible sustituto.

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El Liverpool estudia opciones a largo plazo para la portería

Según TEAMtalk, el Liverpool está siguiendo activamente a posibles sustitutos a largo plazo para su portería, ya que el actual contrato de Alisson en Anfield expira en 2027. Aunque la semana pasada se señaló al internacional japonés Suzuki como otro candidato, será difícil sacar de Villa Park al jugador fichado el verano pasado, dado que su contrato se extiende hasta 2031. Por ello, los responsables de fichajes consideran a Verbruggen una opción ideal para aportar estabilidad duradera y calidad de primer nivel al Liverpool.

El portero neerlandés habla sobre los rumores acerca de su futuro

Con contrato en el Amex Stadium hasta 2028, Verbruggen se ha consolidado esta temporada como una pieza clave a las órdenes de Fabian Hurzeler y suma, junto a otros porteros, el mayor número de porterías a cero de la Premier League, lo que ha contribuido a situar al Brighton en la segunda posición de la tabla.

Pese a los crecientes rumores sobre su posible fichaje por clubes de las cinco grandes ligas europeas, el neerlandés recalcó recientemente que está a gusto en la costa sur, aunque no descartó un futuro traspaso: «No sé qué pasará en el futuro. Nadie lo sabe. Lo único que sé es que, ahora mismo, estoy muy feliz en Brighton».

Grandes clubes europeos compiten con el interés del Liverpool

Si el Liverpool formaliza su interés, el informe señala que afrontará una fuerte competencia del Real Madrid, que estudia al jugador del Brighton como posible sucesor de Thibaut Courtois. Fuentes cercanas al asunto indican que a Verbruggen le resultaría difícil rechazar un fichaje por el Real Madrid si se materializara una oferta concreta, ya que lo consideraría una oportunidad única en su carrera.

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Además, sus rivales de la Premier League, Chelsea y Manchester United, llevan tiempo interesados en el jugador de 24 años, mientras que el Bayern de Múnich sigue de cerca su evolución después de haber preguntado por él anteriormente.

El mercado de verano, el plazo más realista

Con dos años de contrato por delante para Verbruggen y el Brighton segundo en la clasificación tras un magnífico comienzo de temporada, el club de la costa sur se encuentra en una sólida posición negociadora y rechazará cualquier propuesta que llegue en enero, a mitad de temporada. Así, se espera que cualquier posible traspaso tenga que esperar hasta el verano de 2027, cuando los dirigentes del club aún podrían exigir una cantidad elevada. Hasta entonces, el guardameta se centrará en mantener al Brighton en su sorprendente lucha por los primeros puestos de la Premier League.