El Liverpool anuncia que no hay fecha de vuelta para Van Dijk

El ha anunciado a través de un comunicado que Virgil Van Dijk, una de sus figuras, ha sido operado de su lesión en los ligamentos de la rodilla, producida en el encuentro ante el .

El central holandés, lesionado de gravedad tras sufrir la entrada de Jordan Pickford en el derbi de Liverpool, no tiene fecha de vuelta, según anunció el vigente campeón de la Premier, pero no es probable que regrese antes de final de temporada.

.@VirgilvDijk has undergone successful surgery on the knee ligament injury he sustained earlier this month.



He'll now focus on the beginning of his rehabilitation with the support of our medical department 💪