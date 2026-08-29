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Bart DHanis

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El Liverpool alcanza por fin un acuerdo para un traspaso de 144 millones de euros

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Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain sobre el traspaso de Bradley Barcola, según informa el fiable periodista británico Ben Jacobs.

The Reds llevan tiempo en la carrera por hacerse con el extremo izquierdo del PSG y el club del técnico Andoni Iraola por fin ha logrado su objetivo.

Liverpool pagará una cantidad de 123 millones de euros, que mediante bonificaciones aún puede elevarse hasta los 144 millones.

Anteriormente, Liverpool todavía pensaba en una operación combinada con Ibrahim Mbaye, pero el extremo derecho senegalés fue vendido el viernes por la noche al Aston Villa por 55 millones de euros.

Barcola disputó un total de 152 partidos con el gigante francés. Marcó 39 goles y repartió 37 asistencias. Ganó dos veces la Champions League con el club.

El PSG ya ha incorporado a Mika Godts como sustituto para la banda izquierda. El PSG pagó 55 millones de euros al Ajax por el atacante belga.

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