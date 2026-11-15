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Los delanteros y defensas de la selección masculina de Estados Unidos han hablado del impacto transformador de Mauricio Pochettino tras su marcha al Manchester United. Tanto Folarin Balogun como Antonee Robinson subrayaron que el equipo está decidido a mantener los estándares de élite inculcados por el técnico argentino.

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Balogun y Robinson hablan de la marcha de Pochettino

Mientras Mauricio Pochettino se prepara para dejar su puesto como seleccionador de Estados Unidos y asumir el mando del Manchester United, los jugadores veteranos reflexionan sobre su enorme influencia. Durante más de dos años al frente del equipo, el técnico argentino elevó de forma decisiva el nivel de exigencia competitiva en todos los departamentos de U.S. Soccer.

El delantero Folarin Balogun y el lateral Antonee Robinson han hablado con franqueza sobre cómo las exigencias de Pochettino, que no admitían concesiones, cambiaron la cultura en la concentración de la selección.

Folarin Balogun, sobre la subida del nivel de exigencia

Balogun señaló que la llegada de Pochettino aportó una nueva intensidad tanto a los entrenamientos como a la preparación de los partidos. El delantero recalcó que los jugadores sienten ahora la responsabilidad colectiva de mantener la cultura construida durante los dos últimos años.

«La ventaja y la suerte de tener un gran entrenador es que sabes cuál es el nivel de exigencia», señaló Balogun.

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«Poch ha elevado sin duda ese nivel desde que está al mando. Creo que lo habéis visto: la intensidad de los entrenamientos y nuestra forma de afrontar los partidos».

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Antonee Robinson, sobre trabajar con Pochettino

Robinson se expresó en la misma línea y destacó que los rumores que vinculaban a Pochettino con puestos de entrenador en la élite europea nunca alteraron el trabajo diario de la selección estadounidense. El lateral elogió la trayectoria de Pochettino en la élite y señaló la suerte que tuvo el grupo de jugadores de trabajar bajo su dirección.

«Que tengamos un entrenador al que se vincula con ese tipo de puestos significa que somos muy afortunados, y sabemos que trabajamos con un entrenador de primer nivel, pero eso nunca parece afectar al trabajo que hacemos», explicó Robinson.

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Mantener la dinámica de cara al ciclo de 2030

Con la etapa de Pochettino a punto de concluir tras los próximos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, la plantilla sigue totalmente centrada en mantener la dinámica. Tanto Balogun como Robinson subrayaron que el grupo de líderes del vestuario debe asumir la responsabilidad de preservar esa cultura de ahora en adelante.

Mientras U.S. Soccer se encamina hacia el ciclo del Mundial de la FIFA 2030, el legado de Pochettino garantiza que Estados Unidos afronte su próxima etapa con una mentalidad ganadora inquebrantable.