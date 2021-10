El lío en el lateral derecho del Real Madrid: de Carvajal a Odriozola

Ancelotti ya ha probado con su titular, de nuevo lesionado, Lucas Vázquez, Nacho y Valverde. Nadie convence y Odriozola se asienta en la Fiorentina.

Entre lesiones, bajos rendimientos y parches, el lateral derecho del Real Madrid se ha convertido en un quebradero para Carlo Ancelotti. En menos de dos meses ha colocado en él a cuatro futbolistas, todos ellos sin continuidad ni aceptación por diferentes motivos. Y de fondo asoma Odriozola, afianzándose en su cesión sin opción de compra en la Fiorentina...

A la espera de Carvajal, que cayó al final de la 2021-22, Lucas Vázquez fue el elegido para la primera jornada, en Vitoria (1-4). El gallego repitió en la visita al Levante (3-3), de la que salió señalado. Para el Betis regresó Carvajal, clave en la jugada del 0-1 definitivo, y aguantó dos partidos y un cuarto del tercero, ante Celta, Inter y Valencia, sustituido por otro problema físico en el 26'.

En Mestalla le relevó Lucas Vázquez, pero no resultó y frente al Mallorca Ancelotti cambió de banda a Nacho. Tampoco se creyó en esa idea, porque contra el Villarreal de repente apareció ahí Fede Valverde, otro experimento fallido: ante el Sheriff se volvió a optar por Nacho, sustituido por Rodrygo para que, curiosamente, Fede acabara ocupando su lugar.

Las dudas de Carletto existen también en la directiva. Preocupa el calvario con las lesiones en el que vive Carvajal, que incluso ha pedido que no se publiquen más partes médicos sobre él. A sus 29 años y pese a su reciente historial, se le renovó en julio hasta 2025. Otro renovado en verano, hasta 2024, fue Lucas Vázquez. Se le ve como lateral, pero sus prestaciones no convencen en este arranque ni atrás ni de extremo, donde actuó en Milán. Y las otras variantes no mejoran la nota: Nacho reconoció en la rueda de prensa previa al Sheriff que se siente más a gusto de central, mientras que Fede, como se demostró el curso anterior, no funciona como defensa.

Odriozola, la alternativa más directa a medio plazo

Una solución que se irá estudiando a lo largo de esta 2021-22 es la de Odriozola, al que le ha sentado, para alegría en los despachos madridistas, como un guante esta elogiada Fiorentina. Tras terminar la Serie A 13º, con 40 puntos en 38 jornadas, en mayo con Iachini, el equipo marcha quinto, a dos puntos de la Champions, de la mano Vincenzo Italiano.

Desde su llegada, Odriozola ha disputado 260 minutos. Debutó por la lesión de un compañero en Bérgamo, frente al Atalanta (1-2), fue titular en Génova (1-2), probó banquillo recibiendo al Inter (1-3) y con su regreso al once en Udine se recuperó la victoria (0-1). Esta buena adaptación futbolística ha ido en concordancia de la personal, disfrutando el ex de la Real Sociedad, un apasionado del arte y del Renacimiento, de Florencia.