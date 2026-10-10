Aumentan las dudas sobre el futuro del delantero alemán Nick Woltemade en el Juventus, después de que haya sido incapaz de ofrecer el nivel esperado desde su llegada a Turín, aunque el club italiano no podrá desprenderse de él durante el próximo mercado invernal, debido a una cláusula contractual que obliga a mantener su cesión hasta junio de 2027.

Nick Woltemade, de 24 años, se incorporó al Juventus procedente del Newcastle en los últimos días del mercado de verano, pero hasta ahora no ha logrado convencer al entrenador Luciano Spalletti, limitándose a anotar un único gol de penalti en cuatro partidos.

Según el portal francés "Foot Mercato", el Juventus no dispone de una cláusula que permita finalizar la cesión de forma anticipada, lo que le obliga a conservar al delantero alemán hasta el final de la próxima temporada, asumiendo íntegramente su salario, que supera los 150.000 euros semanales.

Aunque el Juventus no está obligado a comprar a Nick Woltemade de forma definitiva, el Newcastle sigue abierto a venderlo tras el final de la temporada, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro con el equipo inglés, que lo fichó por unos 80 millones de euros.

Woltemade prefería quedarse en el Newcastle durante el pasado verano, antes de que su entrenador le animara a marcharse a Turín en busca de más minutos de juego. Con el aumento de las críticas, el jugador reconoció no estar satisfecho con su inicio, al declarar: "Estoy en un país nuevo y aprendiendo un nuevo idioma, y todavía busco un piso, ya que actualmente me alojo en un hotel. No estoy del todo satisfecho con mi rendimiento, pero quiero seguir progresando y ayudar al equipo".

Tras haberse vinculado su nombre al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund durante el mercado de verano, Nick Woltemade tiene ahora una oportunidad decisiva para recuperar su nivel y convencer al Juventus de su capacidad para liderar el ataque del equipo, especialmente porque la dirección del club estudia otras opciones, entre ellas Mateo Retegui, Folarin Balogun y Antonio Raimondo, para reforzar la línea ofensiva en los próximos periodos.