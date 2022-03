La tesorería del Madrid, preparada para fichar a Mbappé y Haaland

Por Jorge C Picón - El plan de ahorro realizado por el Real Madrid en los últimos años tiene ahora su recompensa. LaLiga ha publicado los límites salariales de todos los equipos y los blancos salen muy bien parados con 739 millones de euros para gastos deportivos. Una cifra que no ha crecido respecto a verano, pero que sigue siendo suficiente para afrontar el próximo mercado de fichajes con plenas garantías. Incluso se espera que para entonces crezca gracias a las salidas ya previstas de Isco, Bale y Marcelo. Los tres terminan contrato y liberarán alrededor de 70 millones en la masa salarial.

Además, desde el club no se descarta que haya otras ventas en verano y mejore aún más la situación. Futbolistas como Hazard, Jovic o Mariano están en el escaparate, aunque no será sencillo darles salida. Tienen un alto salario y sus fichajes están todavía sin amortizar, por lo que encontrar clubes que estén dispuestos a desembolsar las cantidades que solicita el Madrid no será del todo sencillo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Aún así, la situación invita a pensar que el club blanco está más que preparado para afrontar el próximo mercado con garantías. Ya lo estaba el pasado y, en aquel, estaba dispuesto a gastarse 200 millones en Mbappé. En esta ocasión, al quedar libre el delantero, solo se pagará prima de fichaje y salario. La idea es que entre ambas cifras se pague alrededor de 120 millones.

El artículo sigue a continuación

Este ahorro en Kylian puede ser clave para intentar el fichaje de Haaland. La tesorería blanca es suficiente como para firmar al noruego siempre y cuando no se desate una subasta con el Manchester City, su rival por su fichaje. De ahí el optimismo que se respira en la Casa Blanca respecto al delantero: el jugador ve con buenos ojos recalar en Madrid y las condiciones económicas son propicias. Se estima que la operación costase alrededor de 300 millones de euros por cinco años de contrato, que se irían pagando a lo largo del mismo.

Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar el límite salarial de cada equipo. En el mismo deben entrar los gastos en nóminas de la primera plantilla y filial (en torno a 400 millones en el Real Madrid). También las amortizaciones de los fichajes. Esto quiere decir que si el Madrid fichó a Hazard en 2019 por 115 millones para cinco años, cada uno de ellos deberá contar en su límite salarial con un 'gasto' de 23 millones. Con todo ello, en Concha Espina están lejos del límite de 739 millones que marca LaLiga.

Con Mbappé encarrilado y en la pelea por Haaland, el Madrid demuestra que ha recuperado la potencia económica de antaño y está dispuesto a montar un nuevo proyecto que compita con los gigantes de la Premier. Además, el nuevo Bernabéu hará que los ingresos sean mucho mayores. La idea es que el estadio se estrene con los mejores jugadores del mundo vistiendo de blanco.