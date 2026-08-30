El Leverkusen entra con fuerza en la puja por la firma de una estrella del Barcelona

El Bayer Leverkusen ha entrado con fuerza en la carrera por fichar a uno de los jugadores del Barcelona durante el actual mercado estival.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Marc Casadó, centrocampista del Barcelona, afronta días decisivos para resolver su futuro, ante la entrada con fuerza del Bayer Leverkusen en la carrera por su fichaje, además de la continuidad del Besiktas en la presión por hacerse con sus servicios durante los últimos días del periodo de fichajes.

Marc Casadó tiene 22 años y aguarda la resolución de su futuro en los últimos días del mercado de fichajes.

El centrocampista del Barcelona es uno de los jugadores que podrían salir de las filas del conjunto catalán durante la última fase del periodo de fichajes.

El destino alemán parece atractivo para Casadó, ya que el proyecto del Leverkusen encaja con las características del centrocampista formado en la academia de La Masia, tanto por su apuesta por los jugadores jóvenes como por la filosofía de juego, que guarda algunas similitudes con el estilo del Barcelona.

Además, este curso el equipo alemán está dirigido por Carles Martínez, el técnico catalán que afronta su primera temporada al frente del cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, y que conoce bien a Casadó, así como sus etapas de formación en la academia del Barcelona.

Este factor podría suponer un elemento de atracción especial para el centrocampista a la hora de valorar la oferta.

El Leverkusen se perfila así como una opción interesante para Casadó, que podría encontrar en Alemania un equipo en fase de crecimiento y capaz de otorgar un papel destacado a los jóvenes talentos.

Este escenario permitiría al jugador formado en la academia del Barcelona continuar su desarrollo en una competición de primer nivel como la Bundesliga.

El Besiktas, por su parte, mantiene la presión para incorporar al centrocampista, siendo el conjunto turco, junto al Leverkusen, el club más serio en mostrar su interés por hacerse con los servicios de Casadó durante la última fase del mercado de fichajes.

La Premier League inglesa también registró movimientos para tantear la situación del jugador, ya que varios clubes se interesaron por su situación, entre ellos el Everton, aunque este interés no se ha traducido hasta ahora en una oferta que permita hablar de negociaciones avanzadas.



Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"