El Levante estudia presentar denuncia contra el Barça por posible alineación indebida

El Levante UD estudia presentar denuncia contra el Barcelona por la posible alineación indebida. La clave sería la palabra “ simultaneidad “. Fuentes de La RFEF entienden que Chumi no tendría licencia simultánea . Otro tema es la prescripción o si se hace fuera de plazo.En todo caso, según ha podido contrastar Goal, el club granota estudia la situación con sus servicios jurídicos.

Según reveló "El Mundo", el Barcelona habría cometido alineación indebida en el partido de ida de Copa del Rey contra el Levante con Chumi, jugador del filial al que Valverde alineó en el once titular a pesar de estar sancionado con el Barcelona B en Liga por acumulación de tarjetas. Así lo interpreta el diario, citando artículos del Código Disciplinario de la RFE.

Sin embargo, el FC Barcelona parece estar tranquilo, porque una circular de noviembre aclara este punto y parece dar la razón al Barça. En cualquier caso, sea cual sea el artículo del reglamento disciplinario de la RFEF al que se acuda, el club azulgrana no sufriría sanción porque cualquier reclamación por parte del Levante, que está en su derecho de acudir ante la jueza de Competición, estaría fuera de plazo.

A falta de comunicado oficial por parte de las partes implicadas, FC Barcelona y Levante UD, como también de la RFEF, todo apunta a pensar que no habrá caso porque, se incumpliera o no la alineación por parte del club azulgrana, no ha existido denuncia granota.

¿PUEDEN ENTRAR DE OFICIO?

Pese a que al Levante se le agotó el plazo para hacer el reclamo, hay casos en los que se ha terminado denunciando cumplido ese tiempo. Eso sí, para ello debería existir una denuncia, después de la cual la jueza única del Comité de Competición podría entrar de oficio y eliminar al Barcelona de la Copa del Rey. Sin denuncia, que no sólo puede hacerla el Levante, sino también cualquier otro club, no será posible actuar de oficio.