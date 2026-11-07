Grandes futbolistas, pero también clubes nacionales y extranjeros, ofrecen (casi) a diario, a través de Instagram, X u otros canales de internet, una mirada a los entresijos del mundo del fútbol. En esta edición de VZ Social, Xavi Simons, que no está nada contento con el arbitraje tras el Leeds United - Tottenham Hotspur.

El Tottenham Hotspur cayó el sábado por la tarde ante el Leeds United por un gol tardío de Noah Okafor: 1-0. Sin embargo, tras el partido se habló sobre todo de una acción de la primera parte en la que Jayden Bogle dejó fuera del encuentro a su rival Mathys Tel de una patada.

En las imágenes se vio cómo Bogle clavó los tacos de lleno en la parte posterior del tobillo de Tel. El árbitro de VAR Tony Harrington examinó detenidamente la acción y pasó más de cuatro minutos viendo repeticiones, pero aun así decidió no intervenir. Bogle se libró así de cualquier sanción, mientras que Tel tuvo que abandonar el campo lesionado.

La acción desató la indignación en el Tottenham tras el partido. También la de Xavi Simons, que, por cierto, ni siquiera estaba en la convocatoria debido a una grave lesión de rodilla. Después del encuentro publicó un mensaje en Snapchat en el que comparó la acción con otra de diciembre de 2025.

Entonces Simons pisó de forma similar el talón de Virgil van Dijk y fue expulsado con tarjeta roja. «¿Cuál es la diferencia?», se preguntó, atónito, el internacional neerlandés, que compartió fotos de ambas acciones.

Roberto De Zerbi también se pronunció tras el partido sobre la polémica acción, pero se negó a cargar contra el arbitraje. «Tengo mucha confianza en el árbitro. Creo que da igual que él (Brooks, n. de la r.) vea las imágenes o no», declaró a TNT Sports.

«Había un VAR y, si no tomaron la decisión correcta, no lo sé, pero confiamos en ellos. Tenemos que centrarnos en nuestro propio rendimiento y en los aspectos en los que podemos mejorar», concluyó De Zerbi.