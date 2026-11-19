Compartir Sigue a GOAL en Google

El Leicester City ha roto de inmediato con BC Game, patrocinador de su camiseta, después de que la empresa de criptomonedas nombrara embajadora de marca a la actriz porno rusa Eva Elfie. El club de la League One confirmó el miércoles la rescisión de mutuo acuerdo tras las duras críticas de sus aficionados a la controvertida campaña promocional de la compañía.

Anuncios

Un vídeo precipita el fin del patrocinio

El Leicester puso fin a su acuerdo comercial con BC Game después de que la plataforma de juego con sede en Curazao presentara a Elfie el 3 de noviembre. El operador en línea, que carecía de licencia, era socio del Leicester desde 2024, incluso después de perder su licencia para operar en el Reino Unido en diciembre de ese año. La indignación creció rápidamente cuando la empresa compartió un vídeo cargado de insinuaciones, protagonizado por Elfie y un repartidor, que superó los seis millones de visualizaciones en X.

Reembolso íntegro para los aficionados

En el vídeo viral se veía a Elfie aceptando su contrato junto al texto: «¡Bienvenida a BC Game, Eva Elfie! Que empiece la diversión».

Las críticas de los aficionados del Leicester y de la comunidad de esports de BC Game no tardaron en llegar, lo que llevó al club a poner fin al acuerdo y a reembolsar a quienes habían comprado recientemente camisetas oficiales.

Un comunicado del club publicado el miércoles decía: «El Leicester City Football Club y BC GAME han alcanzado un acuerdo mutuo para poner fin a su colaboración comercial con efecto inmediato.

Anuncios Anuncios

«La decisión llega tras conversaciones constructivas entre ambas partes en los últimos días, durante las cuales reconocimos que nuestras prioridades comerciales de cara al futuro son diferentes.

Related Topics

Próximos partidos HUD League One 10:00 LEI

«Queremos agradecer a BC GAME su apoyo durante los dos años y medio de relación con el Leicester City, así como su actitud constructiva para alcanzar este acuerdo.

«Los aficionados que hayan comprado una camiseta oficial con la marca BC GAME a través de los canales oficiales de venta del LCFC en los últimos 28 días (desde el 21 de octubre de 2026) podrán devolverla para obtener un reembolso íntegro o cambiarla (sujeto a disponibilidad) hasta el miércoles 2 de diciembre. Será necesario presentar el justificante de compra.

Anuncios

«Esta ampliación de la política de devoluciones incluye camisetas usadas o personalizadas, que normalmente no se admitirían según nuestra política habitual de devoluciones.

«Las devoluciones pueden hacerse en persona en la Foxes Fanstore del King Power Stadium o por correo. Si los aficionados devuelven sus artículos mediante el servicio de envío estándar de Royal Mail, el club les reembolsará los gastos de devolución a través del método de pago utilizado en la compra original».

Anuncios

Foxes Trust critica el acuerdo con la casa de apuestas

La decisión del Leicester llegó tras nuevas presiones de Foxes Trust, que lleva tiempo oponiéndose a que el club se asocie con una empresa de apuestas sin licencia. Si el club hubiera permanecido en la Premier League hace dos temporadas, el patrocinio ya habría estado prohibido por las normas de la máxima categoría .

En respuesta al anuncio sobre Elfie a principios de este mes, la agrupación de aficionados declaró: «La mayoría de los aficionados del Leicester City ya conocerán la consternación y el descontento de Foxes Trust por tener a BC Game como patrocinador en el frontal de nuestra camiseta.

Anuncios

«BC Game ha anunciado ahora una nueva colaboración con la “creadora de contenido internacional y personalidad de los esports” Eva Elfie... que resulta ser una estrella internacional del porno.

«Desde el momento en que el club decidió aceptar el patrocinio de una empresa de apuestas, sentimos que el Leicester City estaba dejando de lado sus valores.

Anuncios

«A eso hay que añadir ahora que BC Game ha iniciado una colaboración con alguien que sigue haciéndose un nombre gracias al contenido para adultos.

«Tanto el juego como la pornografía pueden tener efectos devastadores en la vida de las personas, en particular de los jóvenes.

Anuncios

«Colaboraciones como estas acercan esos dos mundos a un público más amplio y, por asociación, los vinculan al Leicester City. ¿Es esto lo que somos ahora?»

Martin se centra en la recuperación sobre el césped

El Leicester debe ahora tramitar las devoluciones de camisetas antes de que venza el plazo el 2 de diciembre, mientras busca un nuevo patrocinador principal. La etapa de BC Game, ahora terminada, coincidió con los descensos consecutivos del club desde la Premier League en la temporada 2024-25 y desde el Championship la pasada temporada. Tras recuperarse de un mal comienzo en el que solo logró una victoria en cinco partidos, el equipo de Russell Martin intentará ahora escalar posiciones en la clasificación.