El Leganés ha protagonizado un golpe inverosímil en el mercado de fichajes. El club español de Segunda División anunciará este viernes la llegada de Álvaro Morata. El delantero llega cedido por el Como con opción de compra.

Morata (33) ya no tenía futuro en el Como, sobre todo después de que ese club se hiciera con Moise Kean. El italiano llegó procedente de la Fiorentina por cuarenta millones de euros y competirá con el exdelantero del FC Utrecht Anastasios Douvikas.

El madrileño de nacimiento jugó en su ciudad tanto en el Real Madrid como en el Atlético y también ha construido un magnífico currículum en el extranjero, con clubes como la Juventus, el Chelsea, el AC Milan y el Galatasaray.

Sin embargo, en los últimos años Morata ha sido menos determinante que antes. Después de llevar a España al título de la Eurocopa de 2024 como capitán, dio el salto del Atleti al Milan por casi veinte millones de euros.

Allí quedó rápidamente apartado y tampoco su etapa como cedido en el Galatasaray fue un gran éxito. Morata fue cedido el verano pasado al Como, que lo fichó de forma definitiva en enero. Allí decepcionó profundamente, con un gol en treinta apariciones.

Que Morata fuera a salir cedido o traspasado no es ninguna sorpresa, pero incluso a los medios españoles les cuesta creer que un jugador de su calibre continúe su carrera en la segunda categoría del fútbol español.

Marca habla de «uno de los mayores fichajes del verano en este mercado estival» y define a Morata como «uno de los nombres más destacados de la competición». En el Leganés, Morata regresa a la región de Madrid, algo que posiblemente haya influido en su sorprendente decisión.

Especialmente con Morata en sus filas, el objetivo del Leganés está claro: regresar a LaLiga lo antes posible. Los Pepineros (los cultivadores de pepinos) descendieron en 2025 a LaLiga 2 y terminaron la temporada pasada en quinta posición.



