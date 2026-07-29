Una camiseta para el próximo siglo del fútbol de Estocolmo

En un panorama futbolístico a menudo dominado por el cortoplacismo de la próxima ventana de fichajes o de la próxima jornada, el Djurgardens IF está adoptando una perspectiva considerablemente más amplia. Para celebrar su 135º aniversario, el club de Estocolmo y su socio técnico adidas han presentado una camiseta conmemorativa que no es solo una prenda deportiva, sino también un puente simbólico entre el pasado y un futuro muy lejano.

La camiseta del aniversario se construye en torno a una idea simple pero poderosa: un club de fútbol es más grande que cualquier individuo. Jugadores, entrenadores y aficionados pasan a formar parte de su historia antes de entregársela a quienes vienen después. Guiado por su lema imperecedero, Alltid Oavsett (Siempre, pase lo que pase), el Djurgårdens IF se ha mantenido firme durante 135 años y, mucho después de que la generación actual haya desaparecido, el club seguirá ahí.

Björn Lundevall, director de Marketing y Comunicación del Djurgårdens IF, explicó la filosofía detrás del proyecto: "Nuestro 135º aniversario es un momento para celebrar la increíble cultura local de apoyo que ha definido a este club durante generaciones. El Djurgårdens IF se ha convertido en parte de la identidad de Estocolmo, y esta camiseta es un recordatorio de que solo somos custodios temporales de algo mucho más grande que nosotros mismos. Invitamos a cada aficionado y a cada habitante de Estocolmo a soñar en grande con el futuro y a transmitir ese amor a quienes vengan después de nosotros.

El abono de la temporada 2161 y la cápsula del tiempo

Lo que realmente distingue este lanzamiento de las habituales equipaciones de inspiración retro que se ven por toda Europa es la cláusula del abono de temporada 2161. Cada camiseta original del aniversario podrá canjearse por la entrada a partidos en el año 2161, exactamente dentro de 135 años. Para dar vida a esa idea, cada camiseta del aniversario también sirve como abono simbólico para la temporada 2161.

El club se está tomando en serio la preservación de este legado. Para reforzar el concepto, una camiseta exclusiva se conservará en una vitrina segura de conservación con control climático, que permanecerá sellada hasta el inicio de la temporada 2161. Esto garantiza que, incluso si las reliquias familiares individuales se pierden con el tiempo, existirá una versión impecable de la prenda que podrá presentarse a los aficionados del siglo XXII.

Henrik Hallberg, director de Relaciones Públicas y Comunicación de Marca de adidas Nordics, destacó el peso cultural de la colaboración: “Las camisetas de fútbol están entre los símbolos de identidad más poderosos del deporte. El Djurgårdens IF es un club con profundas raíces locales, un carácter inequívocamente estocolmés y una relevancia cultural que ha perdurado durante generaciones. Con esta camiseta queríamos celebrar esa identidad al tiempo que expresábamos la idea de que la historia del club sigue siendo escrita por las futuras generaciones de habitantes de Estocolmo.

Honrando la identidad de Järnkaminerna

En lo visual, la equipación se aparta de las tradicionales rayas azules para rendir homenaje a una parte específica de la historia del club. El diseño se inspira en una de las identidades más duraderas del Djurgårdens IF: Järnkaminerna ("Las estufas de hierro"). El apodo se originó a partir de las camisetas originales a rayas del club, combinadas con el estilo aguerrido y el espíritu ardiente de los jugadores. Hoy en día, el término se utiliza como símbolo del espíritu del Djurgården, representando sacrificio, determinación y lealtad.

La estética refleja perfectamente esta herencia industrial. Una combinación de color gris acero con detalles metálicos rinde homenaje al apodo, mientras que el escudo original del club con estrella de cuatro puntas regresa al pecho como guiño a su historia más temprana. Un detalle exclusivo en honor al fundador John G. Jansson conecta aún más los orígenes del club con las generaciones que están por venir.

Un estreno comunitario sobre el césped

La campaña utilizada para lanzar la equipación se ha alejado de la fotografía de moda de alto brillo y ha optado por un enfoque más cercano. La campaña cuenta con rostros locales conocidos de Estocolmo, aficionados de todas las edades, celebrando la comunidad que siempre ha definido al Djurgårdens IF. En conjunto, los retratos, fotografiados en el propio restaurante del club, “Kaminen”, capturan a un club profundamente arraigado en su identidad local, con una generación transmitiendo su pasión a la siguiente.

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para ver la equipación en acción sobre el campo, aunque sí tengan un siglo de espera para usarla como entrada. El equipo masculino estrenará la camiseta contra el Västerås SK el 3 de agosto, mientras que el equipo femenino la vestirá contra el IK Uppsala al comienzo del 8 de agosto.