Leeds United y adidas han presentado la nueva primera equipación del club para la temporada 2026-27, una interpretación moderna de una de las estéticas más icónicas del fútbol. Está construida en torno a la inconfundible identidad blanca, amarilla y azul sinónimo del club. La última camiseta local celebra el 400 aniversario de la ciudad desde la firma de la Carta de la Villa de Leeds.

Rindiendo homenaje a la herencia del club y, al mismo tiempo, apostando por una nueva dirección de diseño, la equipación incorpora el característico azul y amarillo del club en sutiles y refinadas franjas horizontales. Inspirado en los archivos, el diseño evoca recuerdos de las camisetas clásicas del Leeds United, al tiempo que ofrece una estética contemporánea para una nueva generación de aficionados. La camiseta blanca irá acompañada, como es natural, de pantalón corto y medias blancas para completar una imagen limpia.

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El club ha estado entretejido en el tejido de la ciudad durante generaciones, con su cultura futbolística dando forma a comunidades, creando recuerdos y uniendo a los aficionados en todos los rincones de Leeds. La primera equipación 2026-27 refleja esa conexión duradera, creando una camiseta diseñada tanto para la grada como para el terreno de juego.

Con las últimas innovaciones de rendimiento de adidas, la camiseta cuenta con la tecnología Climacool junto con un tejido de secado rápido que absorbe y dispersa el sudor para ofrecer un rendimiento fresco, seco y sin distracciones dentro y fuera del campo.

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Compra: primera equipación del Leeds United 2026-27

La primera equipación del Leeds United 2026-27 está disponible desde hoy en adidas y en la tienda oficial del club Leeds United.







