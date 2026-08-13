Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, aclaró su postura sobre la posibilidad de presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), como sucesor del suizo Gianni Infantino, y afirmó que no piensa en abandonar su cargo actual.

La respuesta de Al-Khelaifi llegó tras la conquista de la Supercopa de Europa por parte del Paris Saint-Germain frente al Aston Villa por 2-1, la tarde de ayer miércoles, cuando fue preguntado en la zona mixta sobre la posibilidad de suceder a Infantino al frente de la Federación Internacional, en medio de las crecientes presiones que afronta este último.

Al-Khelaifi dijo, con claridad, en respuesta a los últimos informes de prensa, según recogió la cadena francesa RMC : "Estoy muy contento de ser presidente del Paris Saint-Germain, y feliz de continuar en este cargo".

Al-Khelaifi no es candidato a la presidencia de la FIFA

La postura del presidente del Paris Saint-Germain llega en un momento en el que la Federación Internacional de Fútbol vive una situación de agitación, a raíz de las críticas dirigidas a Infantino, junto con la polémica relacionada con el proyecto de creación y venta de una empresa comercial dependiente de la FIFA, conocida como "FFE", antes de que el proyecto fuera abortado.

Con el aumento de las presiones sobre Infantino, el nombre de Al-Khelaifi empezó a plantearse como una de las figuras más destacadas capaces de asumir la presidencia de la Federación Internacional en las elecciones previstas para marzo de 2027, especialmente por el apoyo del que goza dentro de algunos círculos europeos.

Sin embargo, las últimas declaraciones de Al-Khelaifi confirman que la tendencia actual no apunta a su deseo de disputar la carrera electoral, ya que se aferra a continuar su labor como presidente del club parisino.

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Una importante reunión con Ceferin antes de la Supercopa de Europa

Pese a declarar su postura con claridad, Al-Khelaifi había mantenido anteriormente una reunión con Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), antes de sentarse a su lado durante el enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa.

Las conversaciones informales abordaron, según los informes, varios asuntos, entre ellos la situación dentro de la FIFA tras los recientes acontecimientos relacionados con Infantino, además de la discusión sobre el próximo Mundial de Clubes, previsto para el año 2029.

La UEFA es conocida por su postura reservada frente a varias de las orientaciones de la FIFA durante el mandato de Infantino, en medio de comentarios sobre el deseo de algunas partes de impulsar a Al-Khelaifi hacia una candidatura a la presidencia de la Federación Internacional.

Cabe recordar que el Saint-Germain vive sus mejores momentos de toda su historia de la mano de Al-Khelaifi, tras la conquista de su cuarto título continental consecutivo (dos títulos en la Liga de Campeones de Europa, y otros dos en la Supercopa de Europa).