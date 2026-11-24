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La destitución de Hussein Ammouta como entrenador del Al Ahly no fue una simple reacción a la derrota ante el Pyramids. Dejó al descubierto una crisis más profunda sobre la forma en que se eligió al técnico marroquí desde el principio, con reservas dentro de la directiva del club sobre su contratación y un acuerdo previo con un entrenador extranjero que estuvo cerca de dirigir al equipo antes de que todo cambiara en el último momento.

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El periodista Ahmed Shobeir ha desvelado varias sorpresas sobre los entresijos de la contratación de Ammouta. Reveló la postura de algunos dirigentes del Al Ahly respecto a su elección y el nombre por el que el club ya se había decantado antes de que el técnico marroquí entrara en escena, todo ello mientras la directiva se prepara para anunciar al nuevo entrenador tras la decisión de poner fin a su etapa.

Ahmed Shobeir aseguró que el Al Ahly decidió prescindir de Hussein Ammouta tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids, en el partido que los enfrentó en la novena jornada de la liga egipcia, y señaló que la destitución ya estaba preparada de antemano en caso de que el equipo tropezara.

En declaraciones a la radio este martes, Shobeir afirmó que la decisión de que el técnico marroquí se marchara estaba lista antes del partido, y explicó que la derrota ante el Pyramids bastó para activarla y poner fin a la etapa del cuerpo técnico.

Añadió que la directiva del Al Ahly intenta salvar lo que se pueda de la temporada actual, pero que al mismo tiempo debe evitar precipitarse en la elección del nuevo entrenador. A su juicio, construir un equipo fuerte sobre bases sólidas puede ser más importante que intentar rescatar una sola temporada sin atajar los problemas de raíz.

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El Al Ahly había anunciado, en un comunicado oficial publicado en las primeras horas de la mañana del martes, su agradecimiento a Hussein Ammouta y a su cuerpo técnico tras el final de su etapa al frente del primer equipo de fútbol.

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El club explicó que la decisión se tomó a la luz de la visión presentada por Yassin Mansour, vicepresidente de la entidad, y Sayed Abdelhafiz, miembro de la junta directiva, ambos encargados de supervisar el área deportiva, y que los dos presentarán en las próximas horas las alternativas candidatas para asumir el cargo.

Shobeir revela el entrenador con el que el Al Ahly había llegado a un acuerdo antes de Ammouta

Sin embargo, la mayor sorpresa de las declaraciones de Shobeir llegó con los detalles de la elección de Ammouta. Aseguró que Mahmoud El Khatib, presidente del Al Ahly, no estuvo entusiasmado desde el principio con la idea de fichar al técnico marroquí, y que Yassin Mansour tampoco estaba convencido de esa opción.

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Explicó que el comité reunido bajo la presidencia de Yassin Mansour, con la participación de Sayed Abdelhafiz y Wael Gomaa, había acordado contratar a un entrenador extranjero después de poner tres nombres sobre la mesa, entre ellos un técnico portugués al que Shobeir calificó de muy bueno.

Señaló que el Al Ahly llegó de hecho a un acuerdo con uno de esos entrenadores y se disponía a cerrar su contratación, hasta que apareció el nombre de Hussein Ammouta y el rumbo de las negociaciones cambió de forma repentina.

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Shobeir añadió que Essam Serag, director de marketing del Al Ahly, ya había hablado en un programa del acuerdo con un entrenador antes de que se cambiara la elección, y explicó que fue Khaled Mortagy quien propuso el nombre de Ammouta, lo que abrió un proceso para replantear la identidad del futuro entrenador.

Continuó diciendo que los dirigentes se preguntaron si era posible fichar al técnico marroquí, antes de que finalmente se decidiera elegirlo para dirigir al Al Ahly, pese a que existía un acuerdo previo con otro entrenador.

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Un cambio repentino que trastocó los planes del Al Ahly

Shobeir criticó la forma en que se resolvió la cuestión del entrenador y consideró que cambiar de elección tras haber alcanzado un acuerdo con otro técnico refleja cierto grado de confusión en la gestión de las negociaciones.

Afirmó que las cosas habían llegado a una fase avanzada, ya que se había acordado el entrenador y se había contactado con él para cerrar la contratación, antes de que el panorama cambiara por completo y Ammouta se convirtiera en la elección definitiva.

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En la clasificación de la liga, el Al Ahly se quedó estancado con 20 puntos en la tercera posición tras la derrota ante el Pyramids, que elevó su cuenta a 27 puntos en el liderato, mientras que el Zamalek ascendió a la segunda plaza con 22 puntos después de vencer 2-1 al El Gouna.

De este modo, el Al Ahly se prepara para elegir a su décimo entrenador durante la presidencia de Mahmoud El Khatib, que comenzó en noviembre de 2017. Por el banquillo del equipo han pasado Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup y Hussein Ammouta, sin contar a los entrenadores interinos.