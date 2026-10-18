En uno de los duelos más emocionantes de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, Al Khaleej se negó a rendirse ante su anfitrión Al Fateh, después de convertir una desventaja de dos goles en una vibrante victoria por 3-2, la noche del domingo, gracias a una reacción tardía que culminó con un gol agónico en el tiempo añadido, firmando así una de las remontadas más destacadas de su historia en la competición.

La red de estadísticas "Opta" reveló un dato excepcional sobre Al Khaleej, al confirmar que el equipo logró por tercera vez en su historia en la Liga Profesional saudí ganar un partido pese a ir por detrás por dos goles de diferencia, tras su triunfo sobre Al Fateh.

La red detalló que Al Khaleej ya había conseguido la misma hazaña en dos ocasiones, al vencer por 3-2 a Al Taawoun en febrero de 2016 y al Al Hilal en noviembre de 2024, antes de repetir el guion frente a Al Fateh en un encuentro que mantuvo la tensión hasta los últimos instantes.

En otra estadística, "Opta" señaló que Al Khaleej ha logrado sus tres victorias sobre Al Fateh en la Liga Profesional saudí en el estadio de este último, igualando a Al Wehda y Damac en número de victorias a domicilio ante un mismo rival, mientras que Al Raed lidera la lista con cuatro triunfos.

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La red también destacó el brillante rendimiento de Mourad Batna, quien asistió en el gol de su compañero Lukas Haraslín, elevando su registro a cuatro asistencias en la Liga Roshn esta temporada, situándose al frente de la lista de los mejores asistentes de la competición, empatado con Mohammed Abu Al Shamat, Ollie Watkins y Óscar Rodríguez.



