Apenas han pasado dos años desde que Robert Andrich llamó la atención de todos los aficionados al fútbol en Alemania: en la Eurocopa disputada en casa fue, de manera algo sorprendente, titular en todos los partidos del equipo del entonces seleccionador Julian Nagelsmann y destacó visualmente por su pelo rosa y, en lo deportivo, por su fuerza sin concesiones en los duelos. Le cubrió las espaldas a los artistas y distribuidores de juego Toni Kroos e Ilkay Gündogan y cayó de forma dramática con la selección alemana en cuartos de final ante la posterior campeona de Europa, España.

Mientras tanto, Andrich ha dejado de contar en la selección y Nagelsmann no lo convocó para el Mundial de este verano. Y también en su club su panorama era cada vez más sombrío: Carles Martinez asumió el mando a orillas del Rin como nuevo técnico tras la decepcionante temporada anterior, en la que el Bayer se quedó sin Champions League al terminar sexto. Y el español dejó claro rápidamente que no contaba con Andrich.

Le quitó el brazalete de capitán a mediados de agosto y se lo dio a Edmond Tapsoba. "Ahora mismo, en esa posición del centro del campo, inicialmente tiene más bien un papel secundario", dijo Martinez, antes de añadir: "Al menos ahora ya sabe a qué atenerse. Así puede prepararse para lo que podría ser lo mejor para él y lo mejor para nosotros". Lo que, desde la perspectiva del entrenador, sería lo mejor para todas las partes debía de haber quedado claro para todos: la separación.

La situación de Andrich recuerda a la que vivió en su día Leon Goretzka en el FC Bayern de Múnich, cuando en el verano de 2024 el entrenador Vincent Kompany y los demás responsables del FCB también solo le mostraron la perspectiva del banquillo para empujarlo a una salida.

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Tras la destitución de Andrich como capitán llegó la primera aparición de su esposa Alicia, que naturalmente se había enterado de la noticia de la degradación de su marido y publicó una sola frase, además de forma apropiada en español, para que también entrenadores como Carles Martinez la entendieran sin problemas: "Karma se encargará de ello". Después negó en redes sociales que se refiriera a este asunto, pero precisamente con eso hizo que el tema creciera aún más.

El tema Andrich no se concreta ni en Frankfurt ni en Leipzig

Robert Andrich quería aceptar tan poco su nuevo papel secundario como, al parecer, su esposa, por lo que supuestamente clubes de la Bundesliga como el Eintracht Frankfurt y el RB Leipzig olieron su oportunidad y preguntaron por el jugador de 31 años. Sin embargo, antes del pasado fin de semana el asunto no llegó a concretarse de verdad, de modo que la rueda de prensa de Carles Martinez antes del estreno liguero en Elversberg ofreció aún más motivos de conversación.

Preguntado por si había hablado con Andrich sobre su papel para la temporada, el técnico respondió en un inglés torpe: "Sinceramente, no hablo con él". Un papel secundario a la vista y ninguna relación directa con el entrenador: todavía el pasado viernes todo apuntaba a una rápida salida de Andrich.

Pero entonces llegó el estreno liguero del Bayer en Elversberg, en el que los visitantes ya perdían 0:2 antes de cumplirse siquiera diez minutos en el camino hacia la derrota por 2:3. Después llegó la segunda aparición de Alicia Andrich: dio like a la publicación "Petkov hace historia: primer gol en la BL para el Elversberg" de kicker, aunque retiró ese like pocas horas después. Sin Andrich, que se pasó los 90 minutos en el banquillo, a los de Leverkusen les fue rematadamente mal ante el recién ascendido y, al menos por un momento, eso pareció gustarle a su esposa.

¿Vuelve a necesitar Bayer a Robert Andrich?

La pregunta de si esa decepcionante derrota fue el motivo del giro que los dirigentes del Leverkusen dieron poco después con Andrich quedará sin respuesta, pero todo apunta a ello. Además, Exequiel Palacios, uno de los jugadores del centro del campo defensivo del Bayer, se había marchado al recién ascendido a la Premier League Ipswich. Como Kennet Eichhorn, otro candidato para la zona central, estará de baja durante más tiempo y Equi Fernandez no pudo dar continuidad en Elversberg a su buena pretemporada, Robert Andrich volvió a estar de repente en escena. "Está aquí. Es un líder de nuestro equipo", dijo Carles Martinez tras la derrota. Y, de repente, "líder" sonó muy distinto a "papel secundario".

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Aunque el técnico también dejó claro que había formulado mal su comentario de que no hablaba con Andrich: "Sí, dije que no hablo con Robert. La frase correcta tendría que haber sido: todavía no he vuelto a hablar con él después de que Exequiel Palacios se haya marchado", aclaró el sábado. Tras esa rectificación verbal, el lunes llegó la noticia de kicker de que, tras un espectacular giro de guion, Robert Andrich finalmente no dejaría el club y seguiría en el Bayer.

Que, tal y como anunció Alicia Andrich, el tan citado karma haya impulsado este cambio de pensamiento es dudoso. En el fútbol muchas cosas pueden cambiar muy rápido, y Robert Andrich podría aportar la próxima prueba de ello. Por cierto, Leon Goretzka volvió a ponerse en el foco a finales del otoño de 2024 tras varios meses en el banquillo del FC Bayern. La temporada pasada volvió a ser de repente titular habitual en el FCB, antes de marcharse ahora al Aston Villa, dos años después de haber sido empujado verbalmente hacia la puerta, igual que ahora Robert Andrich.