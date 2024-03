El equipo merengue perdió en Italia desde los doce pasos y no estará en la Final Four del certamen juvenil.

El Juvenil A del Real Madrid que dirige Álvaro Arbeloa visitó al AC Milan este miércoles 13 de marzo en el Centro Sportivo Peppino Vismara, por los cuartos de final de la temporada 2023-2024 de la UEFA Youth League. Avanzaron los italianos a la Final Four del certamen después de empatar 1-1 en los 90' e imponerse en la definición desde el punto del penalti.

En la primera parte, Gonzalo García, de penalti, adelantó a los blancos, pero los locales empataron por mediación de Diego Sia en la segunda mitad.

En los penaltis, prevaleció la puntería del Milan, que avanza de esta manera a la Final Four de la competición, donde esperaban desde el martes el Olympiakos de Grecia (eliminó al Bayern) y el Nantes de Francia (echó al Copenhague en los penaltis). Más tarde juegan Mainz vs. Porto para definir al cuarto equipo de la Final Four. De ese partido sale el rival del Milan en semifinales.

Los merengues se habían clasificado a esta instancia tras derrotar por 2-0 al Leipzig en octavos, mientras que AC Milan avanzaba después de derrotar 4-2 en los penales al Braga, tras empatar 2-2 en el tiempo regular.

¡El Juvenil A de Arbeloa se queda sin Final Four en los penaltis! Resumen en vídeo del AC Milan 1-1 Real Madrid, cuartos de final de Youth League 2023-24: goles y polémicas del partido

PASA EL MILAN A LA FINAL FOUR EN LOS PENALTIS...

DIEGO SIA EMPATA PARA EL MILAN

EL 0-1 DE GONZALO GARCÍA (PENALTI)

XI DEL REAL MADRID