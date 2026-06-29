El jugador que se marcha se defiende: «Creo que debería haber tenido una oportunidad en el Ajax»

Skye Vink, de 19 años e hijo del analista Marciano, comenzó la semana pasada su etapa en el SC Cambuur. En una entrevista con ESPN afirmó: «Debí tener una oportunidad en el Ajax».

El delantero, natural de Ámsterdam, reconoce en su primera entrevista con el club que esperaba una oportunidad en el primer equipo: «Cuando las cosas no iban bien en el Ajax 1 y yo destacaba en la KKD, creo que debían haberme dado una oportunidad».

«Al no llegar esa oportunidad, decidí que se había acabado. Dije claramente que quería marcharme, aunque me quedaban dos años de contrato. Para mí fue una oportunidad perdida por su parte. Con eso queda todo dicho».

Con el Jong Ajax disputó 61 partidos en la Keuken Kampioen Divisie, marcó siete goles y dio tres asistencias. El filial terminó último la pasada temporada.

No le preocupa la cláusula de recompra que el Ajax incluyó en su contrato: «Es una muestra de valoración y respeto que crean en mí».

«Si creían en mí, debían haberme dado minutos o, al menos, haberme llamado desde el banquillo. No lo hicieron».

El elocuente adolescente espera con ilusión los duelos ante el Ajax: «Quiero marcar en cada partido, pero hacerlo allí tendrá un sabor especial. Ya veremos».

El Cambuur no visitará al Ajax hasta diciembre, y en mayo los de Ámsterdam cerrarán la temporada en Leeuwarden.