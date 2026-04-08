El jugador que se estaba «perdiendo» en la Eredivisie, pero que ahora vale más de 30 millones

Christos Tzolis no logró adaptarse a los Países Bajos. El FC Twente rescindió anticipadamente el contrato de cesión del jugador griego. Según Ron Jans, era lo «más humano» que se podía hacer. Ahora, este jugador de 24 años está causando sensación en el Club Brugge, y un traspaso por valor de cuarenta millones de euros no es en absoluto descabellado. Cuenta su historia a Voetbalzone para la sección «Hidden Gems».

Por: Lars Capiau

En la casa familiar de Christos Tzolis, no es difícil saber cuál es su habitación. La única puerta adornada con un gigantesco logotipo del PAOK revela sin lugar a dudas dónde pasa las noches el griego. Tzolis tiene que tener cuidado al abrir la puerta de su habitación, porque, de lo contrario, las innumerables medallas, banderines y trofeos se caerían de las estanterías empotradas en la pared.

«Este es mi favorito», dice Tzolis, de diecinueve años, en el documental Golden Boy, mientras coge un trofeo de algún lugar. «MVP de un torneo juvenil en Estambul», reza la impecable placa. «¿Por qué? Porque me lo entregó Wesley Sneijder. Por eso este trofeo es el mejor».

Tzolis irradia orgullo mientras acuna el trofeo de 2014 entre sus manos. Los numerosos recuerdos tangibles convierten su dormitorio de la infancia en un lugar especial. Christos Tzolis tenía cuatro años cuando, siendo un chaval, corrió por primera vez por los campos griegos. Lo hizo en el Doxa Pentalofos, un modesto club a las afueras de Tesalónica, y a esa edad se convirtió en el jugador más joven de la historia en jugar en ese equipo.

En los banquillos del campo principal del Doxa faltan cuatro sillas de plástico azules. En la grada faltan unas cuantas más, y poco queda del techo que cubría el lado largo —y, de hecho, el único—. Sin embargo, Tzolis se siente aquí como en casa. «Aquí es donde di mis primeros pasos en el fútbol», dice radiante. «He vivido momentos maravillosos aquí».

Entre los cuatro y los ocho años, correteaba por el césped algo marchito del Doxa, hasta que el PAOK llamó a su puerta. ¿Le gustaría a Tzolis incorporarse a su cantera? Sí, fue la respuesta, aunque con un «pero» lleno de cautela. «El PAOK me fichó, pero el Doxa quería que terminara la temporada con ellos», recuerda el delantero en Het Laatste Nieuws.

«Así que los sábados jugaba primero con el PAOK y luego nos íbamos en coche al otro partido. Había tan poco tiempo entre ambos que tenía que cambiarme la equipación en el coche». Sus años de juventud en el PAOK siguen grabados en su memoria (y en su habitación). Sin duda, nunca olvidará un partido amistoso contra el FC Barcelona. El PAOK recibió una invitación del gigante español para visitar Cataluña. Incluso una década después, Tzolis sigue sonriendo cuando habla de ello. «¡Lo recuerdo como si fuera ayer!»

«Jugamos contra el Barcelona y les ganamos 2-1: una experiencia fantástica. Lo vimos como una oportunidad para darnos a conocer, porque había muchísima gente viendo el torneo. Y eso fue exactamente lo que pasó». Tzolis marcó un gol impresionante y causó una excelente impresión en los ojeadores que estaban por La Masía ese día.

«En aquel momento no me di cuenta; solo lo supe más tarde. El Barcelona estaba interesado, pero yo era muy joven. Al final, no salió bien». El talento de Tzolis es indudable en el PAOK, donde llegó a marcar 100 goles en 48 partidos con uno de los equipos juveniles.

Por eso, la gente en Grecia se sintió profundamente decepcionada cuando la familia Tzolis se vio obligada a abandonar el país debido a la grave crisis financiera. «Durante la crisis financiera, las cosas no pintaban bien para nosotros en cuanto al trabajo», recuerda el padre de Tzolis. «Por eso decidimos mudarnos a Alemania toda la familia».

Tzolis tuvo que adaptarse a su nuevo entorno, al colegio y a los amigos, pero sobre todo al fútbol. En Alemania jugó en una categoría inferior a la que estaba acostumbrado, en las categorías inferiores de clubes poco conocidos como el SV Alemannia y el SC Rosenhöhe. Sin embargo, la familia Tzolis empezó a sentir nostalgia, por lo que regresaron a su país natal en 2018.

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Allí, el PAOK le recibió con los brazos abiertos y, en su primer partido con la cantera de vuelta en suelo griego, el veloz delantero —que en sus inicios había jugado como lateral derecho— marcó inmediatamente tres goles. No había perdido su toque para el fútbol en Alemania. Debutó con el primer equipo contra el Olympiacos y, en el siguiente partido, marcó su primer gol.

En la fase previa de la Liga de Campeones, se afianzó en el once inicial con dos goles y una asistencia contra el Besiktas. Tras 57 partidos con el primer equipo, Tzolis, de diecinueve años, extendió sus alas por segunda vez. Esta vez, su destino no era Alemania, sino Inglaterra.

El Norwich City estaba dispuesto a batir su propio récord de traspasos para arrebatar al talentoso Tzolis al PAOK. Costó once millones de euros. Desde luego, no fue ningún éxito en la Premier League. Años más tarde, el propio griego se limita a encogerse de hombros. «¿Qué puedo decir al respecto? Basta con mirar mis minutos de juego. Ahora me da risa. Menos de 800 en toda una temporada».

«A falta de cinco partidos para el final de la temporada, el Norwich ya tenía matemáticamente asegurada la descenso. ¿Sabes cuántos minutos jugué en esos cinco partidos? ¡Cero! Y eso que pagaron mucho dinero por mí, ¿sabes? A día de hoy sigo siendo el fichaje más caro del club. En Inglaterra aprendí que el fútbol también puede ser feo. En el PAOK, todo me salía siempre bien».

«Es una lección valiosa», afirma Tzolis, que fue cedido al FC Twente la temporada siguiente. Ron Jans, entonces entrenador en Enschede, estaba «absolutamente encantado» con su llegada. La alegría duró poco. Tzolis seguía luchando contra una lesión de rodilla y no conseguía quitarle el puesto de titular a Virgil Misidjan.

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La decisión dependía de Jans: ¿debía el Twente dar por concluida la cesión? Sí, pensó el entrenador. «Sopesamos las opciones y veía cómo el chico se iba consumiendo poco a poco. Había estado lesionado y sus apariciones como suplente después de eso también fueron muy difíciles. El aspecto humano también es importante», declaró Jans a 1Twente.

Estos son los años más duros de su carrera. Tzolis siempre está alegre, feliz y es simpático. «Es mi forma de ser. Mira, como futbolista tienes una vida fantástica. Mi afición es mi profesión y he cumplido casi todos mis sueños a una edad temprana». Antes de cada partido, Tzolis se santigua con los dedos. No es casualidad que los mayores héroes de Christos sean Jesús y la Virgen María.

Una segunda cesión tenía como objetivo volver a encarrilar su carrera. Tzolis regresó a Alemania, esta vez al Fortuna Düsseldorf, equipo de la segunda división. Con 22 goles (y 7 asistencias, además), el extremo izquierdo se proclamó máximo goleador ex aequo de la liga. El gran inconveniente: el doloroso fracaso a la hora de conseguir el ascenso. La ventaja de 3-0 contra el VfL Bochum, en parte gracias a dos asistencias de Tzolis, se desperdició por completo en el partido de vuelta.

Como era de esperar, el Fortuna ejerció la opción de compra que había estipulado en el contrato de cesión de Tzolis, pero el griego no encajaba a largo plazo en el equipo alemán. Tres días después, estaba de vuelta en Brujas, tras el pago de 6,5 millones de euros por parte del Club. Tras seis meses en Bélgica, se encontraba realmente en su elemento.

En el año 2025, Tzolis marca 25 goles y da 23 asistencias. Con esas increíbles cifras, solo le superan Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland, Vangelis Pavlidis y Michael Olise. Por ello, los azul y negros rechazan de plano las ofertas de más de 30 millones de euros.

«Christos es alguien que demuestra su valía semana tras semana», dice el exentrenador del Club, Nicky Hayen, que ya se ha marchado, sobre su protegido. «No solo en términos de estadísticas o de sus peligrosas internadas. Su mentalidad también lo convierte en un gran activo. Encaja muy bien en la plantilla. Un profesional modelo con el que quieres trabajar todos los días».

Sus padres no podrían estar más de acuerdo. «Es decidido y tiene los pies bien puestos en la tierra. Es un chico tranquilo que trabaja duro», dice su madre sobre su Golden Boy. Y añade rápidamente: «¡Y es muy quisquilloso con la comida!». Tzolis no puede negarlo.

«El verano pasado, cuando acababa de llegar aquí, fuimos a una concentración de entrenamiento a los Países Bajos. Todas las noches había tzatziki en la mesa. Creo que yo era el único que no lo comía. Y todos se reían. Desde entonces, empezaron a llamarme “Tzatziki”».

La prensa belga también puede trazar un retrato bastante acertado de «Tzatziki». «Es un tipo encantador y divertido, pero le gusta ser el centro de atención. Brillar en el campo y obtener reconocimiento fuera de él». Así que cuando Tzolis se quedó sin la Bota de Oro en enero, quedó «devastado».

«¿Estoy decepcionado? Sí, lo estoy. Porque, sinceramente, no me lo esperaba para nada», dijo el griego después de que Ardon Jashari se llevara el premio. En Bélgica, los periodistas hablan de un «enorme bajón de forma». «Desde que se quedó sin la Bota de Oro, ha estado pasando por un mal momento anímico. Se nota no solo en sus actuaciones, sino también en su cara».

Pero ahora las estadísticas y Tzolis vuelven a estar en sintonía. Con tres goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos de liga —además de un gol en el partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid—, parece que la mala racha ha terminado. Al fin y al cabo, a Tzolis no le gustan nada las malas rachas.