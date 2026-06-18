Nathan Aké encabeza la lista de deseos del Fenerbaçe, según el medio turco Fanatik. Todo indica que el defensa de 31 años dejará el Manchester City este verano.

El club turco busca reforzar su defensa y tiene en la mira a Aké y al defensa del RC Lens, Malang Sarr.

Sadettin Saran, presidente del club, condenado hace pocos días a dos años y medio de prisión, ya habría alcanzado un acuerdo preliminar con ambos.

Sin embargo, el fichaje no será oficial hasta que se nombre al nuevo entrenador, probablemente Ismail Kartal con Dirk Kuijt como asistente.

Una vez confirmado, el club seguirá las conversaciones con ambos defensas. Aké, con 60 partidos con Holanda, está dispuesto a fichar tras consultar a su excompañero Ederson, ahora portero del Fener.

Aké tiene contrato con el Manchester City hasta 2027, pero la temporada pasada fue principalmente suplente. Transfermarkt lo valora en doce millones de euros.

Recientemente también se le ha relacionado con la Serie A, donde Juventus, AS Roma y AC Milan siguen su situación.