«El jugador que ha disputado 215 partidos con el Real Madrid podría fichar por la Premier League»

Eduardo Camavinga (23) podría abandonar el Real Madrid el próximo verano, según informa MARCA. La Premier League parece el destino más lógico para el internacional francés.

El Real Madrid fichó a Camavinga en el verano de 2021 por 31 millones de euros procedente del Stade Rennes. Desde entonces, ha disputado 215 partidos oficiales.

Dado que Camavinga se ve más a menudo de lo que le gustaría en el banquillo, está considerando marcharse de Madrid. Al mismo tiempo, el Real Madrid ya no lo considera intransferible.

Esto se debe principalmente a que, tras la marcha de Toni Kroos y Luka Modric, Camavinga nunca ha logrado dar el salto que se esperaba de él. Bajo las órdenes de varios entrenadores, se le ha utilizado principalmente como jugador de rotación en diversas posiciones.

El Real Madrid no tiene prisa por una posible venta de Camavinga, pero está abierto a ofertas sustanciosas de la Premier League, según se rumorea desde España.

El París Saint-Germain no parece ser una opción en estos momentos, ya que el ganador de la Liga de Campeones no necesita centrocampistas.

Camavinga tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2029. Según Transfermarkt, su valor asciende al menos a 50 millones de euros.