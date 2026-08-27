¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

"El jugador prepara sus maletas": el Liverpool llega a un acuerdo con el París por el fichaje de 140 millones de euros

Fichajes
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
B. Barcola
Francia
Inglaterra

Un refuerzo de peso para Liverpool

Liverpool y el París Saint-Germain han llegado a un acuerdo para cerrar un fichaje explosivo valorado en 140 millones de euros, que se convierte en uno de los traspasos más caros de los últimos años.

Liverpool busca reforzar su línea ofensiva para competir por los títulos esta temporada, especialmente tras la salida de su estrella egipcia Mohamed Salah rumbo a la liga turca.

Según el diario "Marca", Bradley Barcola ya ha empezado a hacer las maletas, pues el extremo del Saint-Germain abandonará París en las próximas horas con destino a Inglaterra, para incorporarse oficialmente al Liverpool.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

 Se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes, y el jugador se sumará a las filas del Liverpool en la presente temporada.

Los dos clubes mantuvieron negociaciones que se prolongaron durante semanas, en busca de un acuerdo, algo que finalmente se ha logrado.

 Fabrizio Romano, experto en fichajes, anunció la existencia de un acuerdo entre ambos clubes, y que Barcola vestirá la camiseta roja después de que el club inglés abonara una cifra cercana a los 140 millones de euros.

De esta manera, Liverpool contará con el extremo que tanto esperaba para reforzar su ataque, y que sin duda ha conseguido una de las mayores joyas del mercado, además de uno de los traspasos más elevados junto al de Diomandé al Real Madrid.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora


Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google