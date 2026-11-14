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Muhammad Sharaf Eldeen
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El jugador del Villarreal: el interés del Barcelona me alegra; ¿y por qué no unirme a él?

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El georgiano Giorgi Mikautadze, delantero del Villarreal español, reveló su gran apego al Barcelona, asegurando que vestir la camiseta del conjunto catalán representa un sueño personal para él, y que no descarta hacerlo realidad en el futuro, pese a estar actualmente vinculado por contrato con el Submarino Amarillo.

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Las declaraciones de Mikautadze llegaron durante una entrevista con la cadena "DAZN", después de que su nombre fuera vinculado con un fichaje por el Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano, en el marco de la búsqueda del club de un delantero para suplir la marcha del polaco Robert Lewandowski, antes de que su brújula apuntara hacia el brasileño Gabriel Jesus.

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El delantero georgiano dijo sobre el interés del conjunto blaugrana en él: "Por supuesto, es algo que me hace feliz. El Barcelona es el club de mi corazón, sigo sus partidos desde que era pequeño. Y ahora debo seguir trabajando, así que ¿por qué no voy a tener la oportunidad de fichar por un club tan grande como este?".

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Mikautadze había entrado en la órbita del Barcelona durante el mercado estival, después de ofrecer un nivel destacado con el Villarreal en su primera temporada.

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Pero el club catalán prefirió fichar a Gabriel Jesus, mientras que no logró cerrar el fichaje del argentino Julián Álvarez, quien entró en conflicto con su club, el Atlético de Madrid.

Mikautadze tiene 26 años y nació en la ciudad francesa de Lyon el 31 de octubre de 2000.

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Sin embargo, eligió representar a la selección de Georgia a nivel internacional, y se convirtió en uno de sus elementos ofensivos más destacados durante los últimos años, gracias a su capacidad para moverse en los espacios, finalizar las jugadas y generar ocasiones para sus compañeros.

El delantero fichó por el Villarreal el 1 de septiembre de 2025, procedente del Olympique de Lyon por 36 millones de euros, de los cuales 5 millones de euros son en variables, con el club francés reservándose un 10% de cualquier beneficio futuro en caso de una reventa. El jugador firmó un contrato que se extiende hasta junio de 2031.

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Mikautadze había llamado poderosamente la atención durante su participación con Georgia en la Eurocopa 2024, cuando marcó 3 goles en la fase de grupos, antes de la eliminación de la selección de su país ante España en octavos de final.

También había brillado antes con la camiseta del Metz francés, donde marcó 11 goles en 17 partidos en la segunda mitad de la temporada 2023-2024, tras volver a él cedido por el Ajax de Ámsterdam, antes de fichar de forma definitiva por el Lyon y luego vivir su experiencia actual en la Liga española.

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"Nunca me rindo"

En su primera temporada con el Villarreal, el delantero georgiano ofreció buenos números, ya que marcó 16 goles y dio 6 asistencias más en 44 partidos, confirmando su capacidad para adaptarse al fútbol español.

Pero el inicio de la actual temporada 2026-2027 no fue tan sencillo para él, pues el jugador se siente frustrado por no conseguir suficientes minutos de juego, y considera que participar de forma regular le daría una mayor oportunidad de mostrar su potencial ofensivo e influir en los resultados de su equipo.

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Mikautadze dijo sobre su situación actual: "Por supuesto, con más tiempo de juego, tendré más oportunidades de marcar goles e influir en los partidos. Pero soy una persona que nunca se rinde, y seguiré trabajando para demostrarle al entrenador que se equivoca al mantenerme en el banquillo".

Y añadió: "Creo que no me falta mucho, porque considero que tengo las cualidades y el potencial que me capacitan para ser uno de los mejores delanteros de la Liga española".

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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