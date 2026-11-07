El jugador del Valencia estalla: ¡todo lo que necesitamos es que el árbitro sea justo!

Pablo Maffeo, lateral derecho del Valencia, cargó contra las decisiones arbitrales durante el enfrentamiento ante el Real Madrid, manifestando su malestar por la señalización de faltas que consideró incorrectas, tras el final de la primera parte que terminó con ventaja del conjunto blanco por dos goles a cero, en el estadio de Mestalla, dentro de la competición de LaLiga.

Maffeo, en declaraciones a la cadena "DAZN" durante la entrevista realizada entre los dos tiempos, dijo que no deseaba mantener la conversación, al considerar que el momento no era el adecuado dada la concentración de los jugadores en el partido, antes de acceder a responder a las preguntas que se le formularon.

Y añadió el jugador del Valencia: "Lo único que necesitamos es que el árbitro sea más justo. No creo que el primer gol fuera consecuencia de una falta, y eso nos afecta".

Al mismo tiempo, Maffeo reconoció la necesidad de mejorar el rendimiento de su equipo y de llegar mejor a la zona del rival, pero recalcó que el Valencia estaba ofreciendo un partido competitivo pese a ir dos goles por debajo.

El enfado de Maffeo llegó después de que el árbitro señalara una falta a favor de Kylian Mbappé tras una entrada del lateral español, de la que arrancó la jugada que acabó en el gol de Fede Valverde, antes de que Arda Güler agregara el segundo tanto, para que el Real Madrid terminara la primera parte por delante con un doblete.