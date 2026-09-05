Marc Bartra, defensa del Real Betis, respondió a las declaraciones de José Mourinho, técnico del Real Madrid, tras la victoria del conjunto andaluz sobre el equipo blanco por un gol a cero, en la noche de ayer viernes en LaLiga, subrayando que el entrenador portugués trata a veces de desviar la atención de ciertos asuntos a través de sus declaraciones.

Mourinho había criticado el planteamiento defensivo del Betis después del partido, considerando que el equipo verdiblanco jugó para lograr el empate antes de conseguir la victoria.

Al ser preguntado por estas declaraciones, Bartra dijo en unas declaraciones al conocido programa español El Chiringuito: «Vi su documental, y creo que a veces le gusta desviar la atención hablando de otros asuntos».

El defensa del Betis añadió, según recogió el sitio Tribuna: «Es un entrenador magnífico, pero yo prefiero hablar del Betis y de nuestra victoria».

El exjugador del Barcelona reconoció la solidez del rendimiento del Real Madrid durante el partido, pero al mismo tiempo insistió en que su equipo merece elogios tras conseguir la victoria y sumar los tres puntos.

Y explicó: «El Real Madrid hizo un gran partido, pero el Betis también lo hizo. Mostramos nuestro carácter y logramos alzarnos con la victoria».

Lee también:

No fue casualidad: el defensa del Real Betis revela una sorpresa sobre el penalti de Mbappé

El defensa español también apuntó a la importancia de que su equipo mantenga el mismo nivel de intensidad y concentración durante todo el partido, especialmente durante los periodos en los que se ve obligado a defender sin balón.

El Real Betis logró su victoria sobre el Real Madrid gracias a un único gol, en un partido que vio a Kylian Mbappé fallar un penalti en los últimos minutos tras el brillante desempeño del guardameta Álvaro Valles, que mantuvo la ventaja del conjunto andaluz hasta el pitido final.

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

