El jugador del PSV parece que puede olvidarse del traspaso: «No es fácil de llevar a cabo»

Nick Olij, portero de 30 años, podría quedarse en el PSV la próxima temporada. Aunque aún no ha decidido su futuro, el Eindhovens Dagblad señala que un traspaso en verano «no será fácil».

PSV lo fichó el verano pasado al Sparta Rotterdam por tres millones de euros, y aún no ha debutado con el primer equipo.

Por eso, la pregunta es si la próxima temporada seguirá bajo contrato con el campeón nacional. «Aún no lo sé», declaró él mismo recientemente a ESPN. «Aún no he tomado ninguna decisión al respecto».

«Hay varias partes implicadas. Quiero terminar bien las últimas cuatro semanas y mantenerme en forma. Ya veremos en verano cómo y qué pasa».

No obstante, el Eindhovens Dagblad considera poco probable su traspaso, pues el club solo lo dejará salir por varios millones.

La incógnita es si algún club pagará esa cifra tras una temporada con muy pocos minutos. Además, su salario está fuera del alcance de los equipos holandeses que no sean los tres grandes.

Por ello, el Eindhovens Dagblad considera «absolutamente posible» que se quede un año más. Debütará el jueves ante el PEC Zwolle, anunció Peter Bosz.

«Es uno de los pocos que siempre intenta animar el ambiente antes del partido y no se calla», afirma Bosz. «Aunque también podría pensar que cada uno se las apañe por su cuenta. Pero no lo hace y, precisamente por eso, me alegro muchísimo de que debute».