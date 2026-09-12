El jugador del Jong Ajax Mark Verkuijl «en realidad no quiere seguir viviendo» tras la muerte de su novia

Mark Verkuijl apareció este viernes por primera vez ante las cámaras de ESPN desde el fallecimiento de su novia Elisa. El jugador del Jong Ajax habla con total sinceridad sobre su situación, especialmente difícil, tras el partido contra el RKC Waalwijk.

"La verdad es que no me va bien", comienza el centrocampista de veinte años. "Me cuesta muchísimo seguir adelante con mi vida. Hay que hacerlo, pero en realidad no quieres seguir, porque por desgracia Elisa ha fallecido".

Elisa fue atropellada por un coche el 18 de diciembre de 2025 mientras salía a correr. La joven de 21 años, natural de Veenendaal, fue trasladada en helicóptero medicalizado al hospital, donde falleció a causa de sus heridas.

"Elisa no era una persona cualquiera para mí", continúa Verkuijl. "Lo era todo para mí de verdad, también estaba siempre aquí (De Toekomst, n. de la r.). Siempre íbamos juntos en coche al Ajax, porque ella también estudiaba cerca de aquí".

"Era el amor de mi vida. Que de repente fallezca así es lo más difícil que hay. Fuera del fútbol no estoy muy bien, todavía me cuesta muchísimo".

"Pero por suerte sí tengo el fútbol, donde puedo desconectar y entrenar a tope. Así al menos tengo algo de distracción". Cuatro días después del trágico suceso se organizó un emotivo homenaje a Elisa en torno al partido entre el Jong Ajax y el RKC.

Este viernes, el Jong Ajax volvió a jugar contra el RKC. ¿Qué tan difícil fue jugar precisamente contra este rival? "Si soy totalmente sincero, he intentado no pensar demasiado en ello. Sigue siendo un partido complicado. He intentado centrarme en el encuentro y no pensar en lo que pasó", concluye Verkuijl.



