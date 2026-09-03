El jugador del Feyenoord quería marcharse por su propia voluntad pese a sus pocos minutos: «También tuvo una lesión larga»

Leo Sauer presentó personalmente una solicitud de traspaso, según cuenta el director técnico Dévy Rigaux, del Feyenoord, en Feyenoord ONE. El extremo eslovaco se marchó este verano al VfB Stuttgart por unos quince millones de euros.

El club de Róterdam se despidió en este periodo de fichajes de nada menos que dieciocho jugadores. “Es una cifra increíblemente alta”, considera Rigaux. “A mi juicio, es algo que no querría volver a vivir.”

El belga cree que una cifra tan alta de salidas va en detrimento de la estabilidad de un equipo. “Pero era necesario. No era algo sobre lo que pudiera pensar, simplemente era una necesidad.”

Rigaux ha encontrado una solución permanente para muchos jugadores y está contento por ello. Así, el próximo verano no tendrá que volver a buscar soluciones para esos futbolistas.

Uno de los jugadores que se marchó de forma definitiva es Sauer. “Leo llevaba ya mucho tiempo en el Feyenoord y al comienzo de la temporada vino a verme y me explicó que realmente le gustaría dar un paso este verano.”

“También tuvo una lesión larga la temporada pasada y no jugó mucho en la segunda mitad de la temporada”, explicó el dirigente de 38 años.

“Como en ese momento tratábamos con varios clubes de las cinco grandes ligas, y pudimos negociar bien por esa cantidad, entonces optamos por atender su deseo de salir por el precio adecuado”, concluye Rigaux.