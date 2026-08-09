¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1080456795.jpgANP
Sydney Jordan

Traducido por

El jugador del Feyenoord que sobra puede marcharse y ya habló con varios clubes

Fichajes
Feyenoord
C. Tengstedt

Ante el Sparta (0-1), Luka Ivanusec y Casper Tengstedt no formaron parte de la convocatoria del Feyenoord. Según Voetbal International , el delantero danés puede salir y ya mantiene conversaciones con varios clubes.

Ayase Ueda, Nacho Ferri y Shaqueel van Persie fueron la opción preferida por delante de Tengstedt, por lo que se quedó fuera de la convocatoria.

Según VI, Tengstedt y el Feyenoord se encaminan hacia una ruptura. El atacante ya habría hablado con varios clubes extranjeros, con una de las partes ya moviéndose de forma concreta.

El danés habló con Trabzonspor y PAOK Salónica. Además, hay interés desde la Championship y el Seattle Sounders está moviéndose de forma concreta por Tengstedt.

Según se informa, el propio jugador prefiere un traspaso a Turquía o Grecia y el Feyenoord está dispuesto a colaborar en su salida.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Tengstedt fue fichado la temporada pasada procedente del Benfica por seis millones de euros. Según se informa, ahora el club de Róterdam pide una cantidad similar por el delantero de 26 años.

En total, Tengstedt disputó dieciocho partidos de la Eredivisie con el Feyenoord. En ellos marcó tres goles.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google