El jugador del Feyenoord que sobra puede marcharse y ya habló con varios clubes

Ante el Sparta (0-1), Luka Ivanusec y Casper Tengstedt no formaron parte de la convocatoria del Feyenoord. Según Voetbal International , el delantero danés puede salir y ya mantiene conversaciones con varios clubes.

Ayase Ueda, Nacho Ferri y Shaqueel van Persie fueron la opción preferida por delante de Tengstedt, por lo que se quedó fuera de la convocatoria.

Según VI, Tengstedt y el Feyenoord se encaminan hacia una ruptura. El atacante ya habría hablado con varios clubes extranjeros, con una de las partes ya moviéndose de forma concreta.

El danés habló con Trabzonspor y PAOK Salónica. Además, hay interés desde la Championship y el Seattle Sounders está moviéndose de forma concreta por Tengstedt.

Según se informa, el propio jugador prefiere un traspaso a Turquía o Grecia y el Feyenoord está dispuesto a colaborar en su salida.

Tengstedt fue fichado la temporada pasada procedente del Benfica por seis millones de euros. Según se informa, ahora el club de Róterdam pide una cantidad similar por el delantero de 26 años.

En total, Tengstedt disputó dieciocho partidos de la Eredivisie con el Feyenoord. En ellos marcó tres goles.