El jugador del Fenerbahçe Guendouzi fue atacado junto al túnel de vestuarios por un aficionado del Lyon furioso

Los ánimos se caldearon este miércoles tras el Olympique de Lyon - Fenerbahçe (1-2). Mattéo Guendouzi fue el centro de la polémica y el centrocampista del conjunto turco incluso fue atacado por un aficionado del Lyon fuera de sí.

En las imágenes se ve a Guendouzi provocando al público del Lyon al término del tenso partido de los play-offs. Eso desata la ira de los jugadores del equipo local, tras lo cual se produce un altercado en el que también intervienen jugadores del Fenerbahçe que acudieron rápidamente.

En imágenes tomadas desde la grada se ve a un aficionado del Lyon saltar hacia abajo, junto al túnel de vestuarios, para atacar a Guendouzi. Acto seguido, esa persona recibe golpes, entre otros, de Ederson.

Guendouzi jugó en el pasado en el Olympique de Marsella, el gran rival del Lyon. Por ello recibió una sonora pitada cuando saltó al campo este miércoles. Él respondió haciendo un corte de mangas.

Fenerbahçe resistió en el tramo final y acabó imponiéndose por 1-2 al Lyon. De este modo, el billete para la Champions League queda en manos del gigante turco, mientras que el Lyon jugará la Europa League esta temporada.