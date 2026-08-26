El jugador del Fenerbahçe Guendouzi, atacado junto al túnel de vestuarios por un aficionado enfurecido del Lyon

Los ánimos se caldearon este miércoles al término del Olympique de Lyon - Fenerbahçe (1-2). Mattéo Guendouzi fue el centro de la polémica y el centrocampista del conjunto turco incluso fue agredido por un aficionado enfurecido del Lyon.

En las imágenes se ve a Guendouzi provocando al público del Lyon tras el final del emocionante partido de los play-offs. Eso desata la ira de los jugadores del equipo local, tras lo que se produce un altercado en el que también intervienen jugadores del Fenerbahçe que acudieron rápidamente.

En imágenes tomadas desde la grada se ve que un aficionado del Lyon salta hacia abajo, junto al túnel de vestuarios, para atacar a Guendouzi. Posteriormente, esa persona recibe golpes, entre otros, de Ederson.

Guendouzi jugó en el pasado en el Olympique de Marsella, el gran rival del Lyon. Por ello recibió una sonora pitada cuando saltó al campo este miércoles. Respondió a eso levantando el dedo corazón.

Fenerbahçe aguantó en los últimos compases y acabó imponiéndose por 1-2 al Lyon. De este modo, el billete para la Champions League queda en manos del gigante turco, mientras que el Lyon jugará la Europa League esta temporada.