El jugador del Bayern Múnich revela por primera vez: estuve cerca del Barcelona

Bryan Zaragoza, jugador del Espanyol cedido por el Bayern de Múnich, repasó los momentos más destacados de su trayectoria futbolística, habló sobre los años de inestabilidad que vivió y sobre su experiencia con el club bávaro, además de revelar por primera vez que estuvo cerca de fichar por el Barcelona.

Zaragoza respondió, duranteuna entrevista con la emisora española "Cadena SER", a una pregunta sobre la posibilidad de su fichaje anterior por el Barça, diciendo: "Sí, hubo la posibilidad de firmar por el Barcelona. Hubo contactos".

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Zaragoza se refirió al partido que disputó con el Granada ante el conjunto blaugrana, que supuso un punto de inflexión en su carrera y le hizo ganar una gran atención popular.

Y dijo: "Hay quien dice que me convertí en futbolista solo por ese partido. Era un jugador que no conocía nadie, y pocos ofrecen esa actuación ante el Barcelona".

Zaragoza reconoció que los últimos años no fueron fáciles por la falta de estabilidad, explicando: "Creo que fueron años duros para mí. No me asenté en ningún sitio".

"España tiene más calidad"

Y defendió el nivel del fútbol español en comparación con otras ligas, diciendo: "Creo que en España no nos damos el valor que la gente piensa que tenemos. En otras ligas hay mucho dinero, pero en España la calidad sobra".

Y añadió: "Los mejores jugadores del mundo son españoles. A mí me cuesta jugar fuera porque miran más el aspecto físico. Es distinto; en España hay más balón y más calidad".

Sobre su experiencia con el Bayern de Múnich, Zaragoza afirmó que no se arrepiente de haber fichado por el club alemán, y dijo: "No me arrepiento de ir al Bayern de Múnich. Fue un paso importante. Me senté a la mesa y pensé que estaba en el (videojuego) FIFA. Veía a Neuer y a Kimmich... ¡yo venía de jugar en el barrio!".

Y prosiguió: "Fue un paso muy difícil. Tenía 20 años, nunca había salido de mi zona de confort, el idioma, el clima... y entrar en un equipo que cuenta con Musiala, Coman y Gnabry en tu posición no fue nada fácil".

Y cerró sus declaraciones revelando su referente en el fútbol, diciendo: "Mi ídolo y el mejor es Messi. Y Neymar me gustaba mucho".



